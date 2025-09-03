Церковный праздник 4 сентября / © Фото из открытых источников

Завтра, 4 сентября, в православном календаре день памяти святого священномученика Вавилы, епископа Антиохии. Святой Вавил был епископом Антиохии (современная Сирия) в середине III века. Во время правления императора Декия (249–251 гг.) в городе прошел большой праздник в честь языческих богов. Святой Вавила, пребывая в храме, молился о своей пастве и учил ее мужественно переносить все испытания за веру во Христа. Император, узнав об этом, решил войти в храм, но святой Вавил вышел ему навстречу и не позволил войти, отказавшись от поклонения языческим богам. Это вызвало гнев императора, и он отдал приказ сжечь христианский храм. Святой Вавила был схвачен, подвергнут пыткам и казнен вместе с тремя отроками: Урваном, Прилидианом, Еполонием, а также их матерью Христодулой. Их мученическая смерть стала свидетельством их непоколебимой веры во Христа.

Церковный праздник 4 сентября — день памяти святого пророка Моисея Боговидца

Святой пророк Моисей был выдающимся библейским деятелем, законодателем и вождем израильтян. Он родился в Египте около 1570 г. до Р. Х. в семье из колена Левииного. По приказу фараона убивать еврейских младенцев, мать Моисея положила его в корзину и оставила на берегу реки Нил. Там его отыскала дочь фараона и воспитала как собственного отпрыска. Моисей получил египетское образование и стал сильным в словах и делах. После того, как он убил египтянина, избивавшего еврея, он бежал в Мидиану, где женился на Сепфоре. Бог явился ему в горящем терновом кусте и призвал его вернуться в Египет, чтобы вывести израильтян из рабства. Моисей вернулся в Египет, где с помощью Божьих чудес и знамений вывел народ через Красное море в пустыню. На горе Синай он получил от Бога Десять заповедей, ставших основой нравственного закона для израильтян. Он вел народ через пустыню в обетованную землю, но сам не вошел в нее, умерев на горе Нево.

Приметы 4 сентября

Солнечная погода — такая продержится еще 4 недели.

Листья быстро опадают, а паутина низко висит — будет холодная зима.

В лесу мало грибов, но много орехов — до снежной и морозной зимы.

Что завтра нельзя делать

4 сентября, как и в любой другой день, Церковь призывает отказаться от ссор, оскорбительных слов, мести, сплетен и клеветы, осуждения других, зависти, алчности и отчаяния. В этот день не следует отказывать в поддержке нуждающимся в помощи; напротив, следует протянуть руку и проявить милосердие.

Что можно делать завтра

По народным верованиям, когда в доме вспыхивает огонь, его можно остановить, обойдя дом со святой иконой Божией Матери “Неопалимая купина” — и пламя отступит, не причиняя вреда.