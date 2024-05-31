4 скрытые функции пылесоса, которые могут значительно облегчить жизнь: об этом мало кто знает

Кроме уборки, этот бытовой прибор имеет еще несколько полезных функций, которые обязательно понравятся всем хозяйкам.
Рассказываем, ссылаясь на сайт Martha stewart, что еще можно делать с помощью пылесоса.
Какие четыре скрытые функции пылесоса: об этом практически никто не знает
- Найти потерянные вещи. Такой метод будет идеальным для того, чтобы найти мелкую вещь, потерявшуюся на ковре или под мебелью. Например, вы потеряли какое-то украшение и вместо того, чтобы часами искать безделушку по всей квартире с лупой, можете воспользоваться пылесосом. Для этого на шланг натяните капроновый чулок, закрепите резинкой, чтобы она плотнее прилегала, и включите пылесос. Мелкий предмет, потерявшийся на полу, просто застрянет в ткани во время работы прибора.
- Убрать вмятины на ковре. Такие следы обычно появляются от тяжелой мебели и портят общую эстетику квартиры. А с помощью пылесоса вы мгновенно избавитесь от этой проблемы. Для этого нужно на вмятине положить кусочки льда, подождать до полного таяния и пропылесосить нужные места с помощью тонкой насадки. Таким образом вы вытащите ворс ковра на поверхность и вмятины исчезнут.
- Освежить подушки. Чтобы не стирать подушки, их можно почистить пылесосом. Возьмите немного порошка или соды и посыпьте подушки, пройдитесь сверху влажной губкой, оставьте на час. Затем пропилососьте их, результат вас приятно удивит.
- Очистить окна. Летом пыль чаще оседает на окнах, и чтобы их не мыть каждый раз, пригодится также пылесос. Пройдитесь инструментом по окнам и рамам – от пыли не останется и следа. Затем протрите стекло специальным средством для придания блеска.
Что нельзя убирать пылесосом
- Волосы. Если регулярно убирать волосы пылесосом, то может снизиться сила всасывания, поскольку волосы наматываются на щетку. Поэтому перед уборкой следует сначала пройтись по поверхности ковра или пола щеткой или влажной губкой, чтобы они не попали во внутрь прибора.
- Кофейная гуща. Пылесос не имеет функции уборки влажных смесей, в том числе кофейной гущи. Это может привести к засорению фильтра и попаданию влаги во внутрь.
- Стекло. Стеклянные или керамические частицы могут привести к поломке бытового прибора или порвать мусорный мешок.
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