4 стрижки с челкой для женщин за 50: корректируют овал и делают естественную подтяжку лица

Если вы хотите омолодиться и убрать ненужный объем в нижней части лица, то эти четыре стильные стрижки именно для вас.

Стилисты в этом осеннем сезоне предлагают всем женщинам за 50 делать стильные стрижки с челкой, чтобы закрыть сразу несколько потребностей. Такие прически маскируют возрастные изменения на коже лица, корректируют овал, придают общему образу легкости и элегантности. Рассказываем, какие омолаживающие стрижки с челкой на пике популярности осенью 2024 для женщин за 50.

Удлиненный боб с челкой

Какие омолаживающие стрижки с челкой для женщин за 50 / Фото: pixabay.com

Этот вариант боба – универсальная стрижка, так как подходит абсолютно всем женщинам, невзирая на возраст. Поэтому модные эксперты рекомендуют ее именно зрелым дамам, чтобы омолодиться и сделать свой образ эффектным. Прическа зрительно удлиняет шею, делает контуры лица более четкими, выражая взгляд.

Акцентная челка замаскирует морщины в зоне лба и глаз, сделает лицо более свежим и подтянутым. Челку можно делать прямую, косую, удлиненную и филированную, все будет зависеть от ваших предпочтений. Такая стрижка кардинально изменит общий образ и сотрет не один десяток лет.

Каскад с челкой-шторкой

Какие омолаживающие стрижки с челкой для женщин за 50 / Фото: pixabay.com

Каскадные стрижки подходят всем женщинам за 50, и вот почему. За счет текстурированных прядей волосы приобретают подвижность и экстраординарный объем, поэтому такая прическа омолаживает общий аутфт. Недаром каскад любят итальянские и французские модницы, славящиеся своим идеальным вкусом и эстетикой стиля.

Каскад следует акцентировать челкой-шторкой, которая сделает общий образ игривым и одновременно элегантным. Такая челка поможет визуально вытянуть лицо и убрать ненужный объем в нижней зоне. Стрижка подходит женщинам с любым типом лица и структурой волос, поэтому считается универсальной.

Пикси с косой челкой

Какие омолаживающие стрижки с челкой для женщин за 50 / Фото: Freepik

Если вы хотите кардинально изменить свой образ и сделать его смелым, тогда вам следует выбрать именно эту стрижку. Пикси полностью открывает лицо, делает глаза выразительными, а скулы – изящными. Косая челка поможет скрыть морщины на коже лица и придаст общему аутфиту женственности.

Пикси с косой челкой будет идеальной для женщин с овальным и треугольным лицом. Также эту стрижку следует делать женщинам, имеющим слабые волосы без объема, она сделает локоны более здоровыми и визуально густыми.

Каре с асимметричной челкой

Какие омолаживающие стрижки с челкой для женщин за 50 / Фото: pixabay.com

Эта стрижка уже давно перешла в разряд классических, и не зря. Каре омолаживает, подтягивает лицо, делает контуры скул четче, а взгляд – более выразительным. Асимметричная челка словно стирает морщины с лица, добавляя общему аутфиту свежести и женственности.

Асимметричное каре подойдет зрелым женщинам с квадратной и круглой формой лица. Поскольку смягчает линии и добавляет визуальную легкость, убирая ненужный объем в нижней зоне лица.

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