4 ультрамодных образа с джинсами и свитером, которые подойдут абсолютно всем женщинам

Сочетание теплого свитера и джинсов давно стало классическим. Потому что это стильно, тепло и удобно, а еще достаточно дешево, так как такие вещи рассчитаны на любой бюджет. А чтобы было не только уютно, но и модно, стилисты рекомендуют четыре стильных комбинации. Рассказываем, с какими свитерами лучше сочетать джинсы, чтобы ваш образ был элегантным и ультрамодным одновременно.

Джинсы-клеш и джемпер

Какие модные образы с джинсами и свитером / Фото: pixabay.com

Эти джинсы стремительно ворвались в тренды прошедшего сезона и в 2024 году останутся на модном олимпе. Такая модель с высокой посадкой подходит абсолютно всем женщинам, поэтому она очень популярна. Стилисты рекомендуют сочетать джинсы-клеш с классическим джемпером в монохромном цвете, тогда образ получится стильным, уютным и элегантным. Обувать под такую модель можно обувь как на каблуке, так и на грубой подошве.

Джинсы прямого кроя и свитера с грубой вязкой

Какие модные образы с джинсами и свитером / Фото: pixabay.com

Такие штаны уверенно держатся на пике трендов уже несколько лет. Что не удивительно, потому что они подходят как худеньким девушкам, так и для пышных форм. Сочетать эту модель джинсов лучше с кардиганами, свитшотами и свитерами грубой вязки, чтобы сбалансировать верх и нижнюю часть образа. Обувать под прямые джинсы можно лоферы, кеды, кроссовки и ботинки на грубой подошве.

Рваные джинсы и свитера тонкой вязки

Какие модные образы с джинсами и свитером / Фото: Freepik

Рваные джинсы снова вернулись на модный олимп благодаря своей практичности. Они подходят как для обыденного, так и для романтического образа. Лучше выбирать модель скинни или прямые и дополнять их свитерами, свитшотами или кардиганами оверсайз. Тогда ваш образ будет стильным и естественным одновременно. Очень выгодно такой аутфит выглядит, когда свитер на тон темнее, чем джинсы, или полупрозрачный тонкой вязки. Под такие джинсы лучше надевать лоферы, кеды и ботильоны.

Джинсы "мом" и свитера с горлом

Какие модные образы с джинсами и свитером / Фото: Freepik

Эта модель джинсов универсальная, поэтому приобрела такую популярность. Их можно надеть на любую фигуру, они будут подходить всем девушкам. За счет высокой посадки талия в таких штанах выглядит стройной, а если есть животик, то его совсем не видно. Эти джинсы не облегают ногу, поэтому маскируют все недостатки и подчеркивают естественную красоту фигуры. Под такую модель лучше одевать минималистичные свитера с горлом или кардиганы. Эти вещи будут делать фигуру стройной, а образ – элегантным. Обувать под джинсы "мом" можно кроссовки, грубые ботинки, лоферы и угги.

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