4 варианта эталонной стрижки: всегда держит форму и объем, делает образ совершенным

Ни одна стрижка на сегодняшний день не имеет столько разновидностей, как боб. Эта хитовая прическа пользуется наибольшей популярностью во всем мире. Ее носят все – от домохозяек до мировых знаменитостей. И это неудивительно, потому что стрижка закрывает многие проблемы. Она омолаживает, кардинально меняет образ, придает аутфиту лоск и эталонную роскошь. Рассказываем, какие четыре варианта наиболее популярны в мире, стилисты советуют обращать на них внимание в первую очередь.

Стрижка боб на средние волнистые волосы

Какая стрижка самая популярная в мире / Фото: pixabay.com

Это беспроигрышный вариант для женщин, которые хотят омолодиться, но не готовы экспериментировать с длиной волос. Стрижка подойдет обладательницам овального типа лица, легкие пряди будут обрамлять лицо, создавая роскошный свежий образ. Для более небрежного и игривого вида мастер с легкостью сможет придать локонам объем с помощью специальной техники стрижки. Волосы в такой прическе выглядят здоровыми и приобретают визуальную густоту. Стрижка подойдет на локоны средней длины.

Стрижка боб-каре на прямые волосы

Какая стрижка самая популярная в мире / Фото: pixabay.com

Такой вариант боба подходит для обладательниц прямых волос. Техника стрижки позволит сделать их более густыми и объемными. Прическа имеет ровные геометрические срезы и гладкую текстуру. Так как она входит в топ омолаживающих, то будет идеальным выбором для женщин после 40 лет, имеющих тонкие ослабленные волосы без объема. Эта стрижка хорошо отрастает, не требует укладки, подходит женщинам с любым типом лица.

Удлиненный волнистый боб с асимметрией

Какая стрижка самая популярная в мире / Фото: pixabay.com

Самая популярная прическа среди стрижек на волосы средней длины. Легкий асимметричный срез на кончиках спереди сразу омолодит на несколько лет и выразит скулы. Это отличный вариант для обладательниц тонких волос, за счет многослойности можно добиться идеального объема и визуальной густоты. Такая прическа придает локонам словно трехмерный эффектный объем, каждая женщина будет чувствовать себя королевой, когда будет смотреть на себя в зеркало.

Градуированный боб

Какая стрижка самая популярная в мире / Фото: pixabay.com

Этот вариант стрижки подойдет для густых или волнистых волос. Ведь такую шевелюру иногда бывает достаточно сложно привести в порядок, поэтому мастера прибегают к технике градуировки, чтобы пряди ложились в четкую форму. Вертикальная обрезка кончиков волос сохраняет структуру даже после мытья, стрижка совершенно не нуждается в укладке. К тому же она имеет омолаживающий эффект, поэтому станет идеальным выбором, чтобы убрать несколько лишних лет.

Читайте также:

Какие стрижки омолаживают женщин сразу на 10 лет и держат форму до восьми месяцев

Тройка лучших стрижек для молодости и красоты: прически, которые подходят абсолютно всем женщинам

Как подстричь мужчину машинкой в домашних условиях: пошаговая инструкция и варианты причесок