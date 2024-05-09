4 варианта самой модной стрижки 2024 года: эту прическу любят мировые звезды и аристократия

Конечно, это каре – стрижка, которая всегда остается в топах и не собирается сдавать своих позиций еще много лет. А все потому, что прическа практична, универсальна и невероятно роскошна, она делает каждую женщину прекрасной. Сейчас столько вариантов каре, что голова идет кругом. Но стилисты рекомендуют именно эти 4 варианта. Ведь они подходят к любой форме лица и структуры локонов, омолаживают, маскируют недостатки и делают образ непревзойденным. Рассказываем, какие четыре варианта каре в этом году покорили сердца всех модниц мира.

Боб-каре

Какая самая модная стрижка 2024 года / Фото: pixabay.com

Эта стрижка символизирует идеальный стиль и элегантность. Женщина с такой прической выглядит потрясающе. Кроме того, боб-каре омолаживает, придает волосам нужный объем и кардинально меняет образ. Стрижка совершенно не нуждается в укладке, так как пряди сразу после мытья ложатся в правильную форму.

Текстурное каре

Какая самая модная стрижка 2024 года / Фото: pixabay.com

Такой вариант каре – самый популярный из всех, что не удивительно. Текстурные пряди многослойной стрижки придают волосам объем, делают локоны визуально густыми и здоровыми. Эта прическа будет идеальным вариантом для женщин с тонкими ослабленными волосами, желающими освежить свой образ и выразить природную красоту.

Асимметричное каре

Какая самая модная стрижка 2024 года / Фото: pixabay.com

Этот вариант каре подходит для смелых и решительных женщин, желающих кардинально изменить свой стиль. В этой прическе волосы с одной стороны короче, чем с другой, что придает образу современности и некоторой игривой экстравагантности. Такая стрижка способна омолодить сразу на десять лет, выражает скулы и делает общий образ поразительным.

Каре с челкой

Какая самая модная стрижка 2024 года / Фото: pixabay.com

Это стрижка с прямым срезом, обычно в классическом стиле. А челка может быть в разных вариациях – косая, асимметричная, рваная, длинная и т.д. Такая акцентуация прически сделает взгляд более выразительным, а скулы – более изящныными. К тому же, каре с челкой имеет омолаживающий эффект, поэтому будет идеальным вариантом для женщин за 40.

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