4 варианта стрижки, которая подходит абсолютно всем: подчеркивает красоту и придает аристократизма

Это каре в четырех классических вариантах. В моду стрижка вошла в середине 60-х годов благодаря голливудским красавицам, хотя ее история уходит во времена Клеопатры. На сегодняшний день это одна из самых популярных причесок, потому что подходит абсолютно всем и дорого выглядит. Рассказываем, какие варианты стрижки каре являются лучшими для обновления образа и подходят всем женщинам по типу лица и структуре волос.

Классическое каре с асимметричной челкой

Какая стрижка подходит абсолютно всем / Фото: pixabay.com

Если вы обладательница прямых волос, то вам обязательно подойдет именно этот вариант стрижки. А удлиненная асимметричная челка придаст строгим линиям прически естественности и изысканности одновременно. С помощью челки можно полностью изменить свой стиль. Короткая придаст образу детской непосредственности, а длинная – элегантности и романтизма. Прическу можно делать на волосы короткой и средней длины, а также на длинные локоны.

Боб-каре

Какая стрижка подходит абсолютно всем / Фото: pixabay.com

Это наверняка самый популярный вариант стрижки каре. Эта прическа универсальна и практична, она подходит девушкам всех возрастов. А разновидности этой стрижки стилизуют все типы лица. Асимметричный боб станет идеальным вариантом для женщин, желающих полностью изменить свой образ, сделать его дорогим и изысканным. Прическа подойдет на короткие волосы и для локонов средней длины.

Градированное каре

Какая стрижка подходит абсолютно всем / Фото: pixabay.com

Это очень капризный вариант прически. За счет градуированных локонов образ приобретает естественную легкость. Такая стрижка подойдет тем, кто хочет придать объем тонким волосам, а заодно изменить свой стиль. Если вы обладательница здоровых и блестящих волос, эта стрижка станет для вас идеальной, локоны будут хорошо ложиться и сиять без каких-либо вспомогательных средств.

Асимметричное каре

Какая стрижка подходит абсолютно всем / Фото: pixabay.com

Нет такого лица, которому не подошла бы эта прическа. Асимметричная стрижка достаточно популярна среди самых известных звезд мира. И не удивительно, она универсальна, не нуждается в укладке, хорошо держит форму. С такой стрижкой свой стиль можно менять всякий раз, как вы попадаете к своему мастеру. Достаточно будет изменить длину челки и поиграть с формами локонов.

Читайте также:

10 лучших стрижек 2024 года для зрелых женщин: омолаживают и подчеркивают красоту

Как надолго замаскировать седину без покраски: понадобится продукт, который точно есть на вашей кухне

Три самые главные омолаживающие стрижки 2024: эти прически будут в трендах не один год