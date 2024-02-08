4 варианта топовой стрижки на короткие волосы, которая подходит женщинам всех возрастов

Такая прическа для стильных, смелых и уверенных в себе женщин, не боящихся обновлять свой стиль.

Это британка. Раньше она была чисто мужской стрижкой. Прическа похожа на пикси, но выглядит более объемно. Ее суть в коротком выбривании висков и затылка, а волосы в области теменной зоны остаются без изменений. Эта стрижка подходит абсолютно всем женщинам, вне зависимости от возраста, типа лица и структуры волос. Она делает лицо более утонченным, смягчая прямоугольное и квадратное лицо. Также удлиняет круглое лицо, а в треугольном сглаживает острый подбородок. Рассказываем, каковы варианты британки и как она влияет на изменение образа.

Классическая британка

Топовая стрижка на короткие волосы / Фото: pixabay.com

Классический вариант стрижки имеет удлиненные волосы на теменной зоне и слегка подстриженные пряди у висков. Затылок обычно в классическом варианте выбривают. Эта прическа может кардинально изменить образ, оказывает омолаживающий эффект, зрительно уменьшает возраст, подчеркивает красоту глаз и скул.

Британка на волнистые или вьющиеся волосы

Топовая стрижка на короткие волосы / Фото: pixabay.com

Прическа будет идеальным вариантом для вьющихся, непослушных или волнистых волос. За счет своей техники она создает естественный объем и придает локонам густоты. Британка на вьющихся волосах выглядит женственно и эффектно одновременно. Есть более креативный вариант, где практически выбриваются виски. Такая прическа создаст смелый, креативный и дерзкий образ.

Британка с удлиненной челкой

Топовая стрижка на короткие волосы / Фото: pixabay.com

Такой вариант прически имеет несколько корректирующих действий. Она омолаживает, делает круглое лицо более утонченным, убирает ненужный объем в нижней части лица. Можно подобрать именно такой вариант, который будет подходить вашему типу лица. В этом варианте затылочная зона выбривается, создается впечатление прически на "ножке". Особенно эффектно такая стрижка будет смотреться с креативной окраской в технике шатуш.

Британка с выбриванием

Топовая стрижка на короткие волосы / Фото: pixabay.com

Самый креативный вариант из всех. Прическа с выбриванием висков, затылка или даже половины головы подойдет для смелых дам, которые не боятся кардинальных изменений в образе. Парикмахеры вместе с такой стрижкой обычно предлагают креативную окраску в красном, синем или розовом цветах.

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