4 января — какой церковный праздник, обязательно сделайте одну вещь для крепкого здоровья

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 4 января, в православном календаре собор святых 70 апостолов. Согласно Евангелию от Луки (10:1-24), Иисус выбрал 70 учеников (в других вариантах текста — 72) и послал их парами в разные города и места, чтобы подготовить людей к Его приходу. Он давал им инструкции, как проповедовать, лечить больных и провозглашать Царство Божие.

Основной миссией этих апостолов было проповедование Евангелия, основание церквей и помощь в распространении христианства среди язычников и евреев. Они также участвовали в важных событиях ранней Церкви, таких как Пятидесятница. В разных источниках упоминаются разные имена апостолов из 70-ти. Один из самых известных списков находится в апокрифических книгах, но их не всегда можно точно идентифицировать. Среди них есть такие имена, как Сила, Тимофей, Аристарх, Тит, Клеопа и другие.

После Вознесения Иисуса и Пятидесятницы апостолы из 70 продолжали свою деятельность, часто упоминаются в литературе и христианских традициях как святые и мученики.

Церковный праздник 4 января – день памяти святого преподобного Теоктиста

Теоктист родился в IV веке в Александрии или, по некоторым источникам, в других частях Византийской империи. Его семья была благочестива, а он сам был глубоким верующим еще с молодых лет. Желая служить Богу, он отказался от мирской жизни и избрал путь монашества.

Теоктист поступил в монастырь, где посвятил свою жизнь аскезе, молитве и духовному совершенствованию. Он покорял свои плотские желания из-за суровых подвигов, а также соблюдал строгие правила монашеской жизни. Его духовный наставник часто отмечал его великое благочестие и терпение во всех испытаниях.

Преподобный Теоктист известен своим аскетизмом, харизмой и молитвами, которые он не раз приносил Богу. Он был благословлен способностью творить чудеса, в частности исцелять больных и прогонять злых духов. Теоктист много времени проводил в одиночестве, отделяясь от мира для глубокой молитвы, размышления и служения Богу. Святой Теоктист также считается одним из важных деятелей ранней Церкви, помогавшего в борьбе с ересями и несших проповедь христианских ценностей среди мирян. Его духовная мудрость и благочестие привлекали многих последователей и помогали создавать новые обители.

Преподобный Теоктист почил в Господе в старости, оставив после себя великое наследие в духовной жизни. Его мощи стали объектом поклонения в монастырях. Его канонизация прошла очень быстро, и он был признан святым во всех основных христианских традициях.

Приметы 4 января

Народные приметы 4 января / Фото: Unsplash

Во время заката небо красное — будет сильный ветер.

Ясная погода — к морозу.

Облака против ветра плывут — ждите сильный снегопад.

Что завтра нельзя делать

Не стоит ходить по дому босиком, можете сильно заболеть. Также это не лучшее время для того, чтобы делать какие-либо проколы тела – раны будут долго заживать и болеть.

Что можно делать завтра

Чтобы было крепкое здоровье, в этот день нужно обязательно поставить на стол любое блюдо с медом. Все еще длится период зимних праздников, во время которых девушки гадают на своего будущего мужа.

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