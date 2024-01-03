4 января — какой церковный праздник, почему беременным женщинам нельзя разговаривать с незнакомцами

Завтра, 4 января, в православном календаре – день памяти мученика Зосима. Он был отшельником Киликии на юге современной Турции. Жил в IV веке и служил Богу в аскетической жизни. Однажды он вышел из пещеры, где жил, и увидел, что к нему идут солдаты, преследовавшие христиан. Зосима не скрылся, а вышел навстречу им и засвидетельствовал свою веру во Христа. Солдаты попытались вынудить его отступить от своей веры, но он отказался. Тогда они забрали его в город Тарс, где его пытали и убили мечом. Его тело было похоронено верными на месте его мученичества.

Церковный праздник 4 января – день памяти преподобного Феоктиста

Он был игуменом обители в городе Кукум Сикелийском на юге современной Италии. Жил в VII веке и славился своим благочестием, милосердием и чудесами. Он заботился о бедных и больных, а также о развитии монастырской жизни. Он умер в 710 году и был похоронен в своей обители.

Приметы 4 января

Народные приметы 4 января / Фото: Pexels

Снег — летом соберете много меда.

Сильный мороз — холод будет долго.

Лисицы кричат в лесу — к непогоде.

Что завтра нельзя делать

В этот день наши предки старались не обижать животных, потому что верили, что могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем. Также беременным запрещалось разговаривать с незнакомцами, чтобы роды были легкими. А еще старались не отправляться в долгие поездки.

Что можно делать завтра

В старину в этот день оставались дома с родными. Обязательно на праздничный стол ставили мед. Именно в этот день наши предки завершали гадания и посиделки.

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