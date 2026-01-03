Церковный праздник 4 января / © unsplash.com

Завтра, 4 января, в православном календаре Собор святых 70 апостолов. В Евангелии от Луки (10:1–24) упоминается, что Иисус назначил семьдесят или семьдесят двух учеников и отправил их «впереди Себя в каждый город и место, куда Он должен был идти». Их миссия заключалась в проповеди Царства Божьего, исцелении больных и провозглашении мира. Традиционно считается, что эти апостолы распространяли христианство в разных странах от Палестины до Египта, Греции, Рима, Малой Азии, Финикии и других регионов.

Церковный праздник 4 января — день памяти святого преподобного Теоктиста, игумена

Святой Теоктист — преподобный игумен (то есть настоятель монастыря), прославившийся суровой монашеской жизнью, мудрым духовным руководством и ревностной верой. Он жил в периоде, когда Церковь переживала тяжелые испытания из-за ереси иконоборчества, а монашеская жизнь в некоторых местах преследуется.

Теоктист основал монастырь в городе Кукуми (или Кукоми) на острове Сицилия, где был избран игуменом. Этот монастырь стал духовным прибежищем греческим монахам, убегавшим от преследований за свои православные убеждения во время иконоборческих гонений. Святой не только принимал братию, но и призвал к себе желающих монашеского подвига и духовной мудрости, способствовал их духовному росту.

Теоктист жил во второй половине VIII века, когда иконоборческие императоры преследовали почитателей икон и суровых монахов. Его монастырь стал местом, где хранили веру и священные образы, где монахи могли продолжать молитву и богослужение в условиях давления извне. Святой Теоктист умер 800 года.

Приметы 4 января

Народные приметы 4 января / © pexels.com

Ясная погода 4 января — на ясную и холодную зиму.

Если ветер дует с юга — будет тепло и снега мало.

Снег на деревьях лежит ровно и рыхло — весна будет мягкой, без резких заморозков.

Что завтра нельзя делать

В этот день категорически не стоит провоцировать нечистую силу: никаких ругательств, ссор и тем более упоминаний о нечистом. Народная мудрость утверждает, что к концу Праздник злые духи становятся особенно активными, поэтому не давайте им никакого шанса навредить.

Что можно делать завтра

В этот день по народным традициям выгоняли из дома все плохое и нехорошее: обойти дом с иконой и молитвой — значило очистить его от негатива. Существовал еще один интересный обряд: чтобы испугать нечистую силу, в доме специально создавали шум — били половником по большой кастрюле или стучали чем-то громким, прогоняя злых духов.