4 явных признака того, что ваша кошка пытается показать вам, как сильно она вас любит

Из-за независимого характера кошек понять их эмоции бывает непросто. Однако любительница этих животных рассказала о нескольких характерных признаках, свидетельствующих о том, что домашний любимец вам доверяет и чувствует себя в безопасности.

По словам автора видео в TikTok @oreoandpumpkinspice, один из главных признаков — то, как кот спит.

Если животное лежит в странных позах, переворачивается на спину, показывает живот и полностью расслабляется, это означает высокий уровень доверия.

«Коты — очень осторожные животные, поэтому открытый живот и полное расслабление свидетельствуют о том, что они чувствуют себя рядом с вами абсолютно безопасно», — пояснила она.

Еще один признак счастья — внезапные «забеги» по квартире. Если кот носится по комнатам, прыгает по мебели и ведет себя слишком энергично, это не обязательно означает гиперактивность.

«Когда они устраивают настоящий паркур по дому — это проявление радости и отсутствия стресса», — отметила блогерша.

Что означает привычка кошек наблюдать за хозяином

Также эксперт обратила внимание на привычку кошек наблюдать за хозяином. Если любимец постоянно следит за вами взглядом или тихо находится рядом, это может быть знаком благосклонности и эмоциональной связи.

Еще один важный сигнал — встреча у дверей после возвращения домой. По словам автора, коты часто ждут хозяина или «случайно» проходят рядом в момент прихода, потому что рады видеть человека.

Видео быстро стало популярным среди любителей кошек. Многие пользователи поделились собственными историями о поведении своих любимцев.

Зоозащитники также отмечают, что коты могут формировать сильную эмоциональную связь с людьми, хотя и демонстрируют это иначе, чем собаки.

