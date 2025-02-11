40 мл копеечного средства на 10 л воды – и смородина завалит урожаем: подкормить нужно в марте

Эксперты дали рекомендации, касающиеся подкормки кустов смородины в марте. Ведь это позволит в летние месяцы насладиться богатым урожаем. Ягоды вырастут сладкими и крупными, достигнув размеров настоящих монет. К тому же для подкормки нужны только вода и копеечное аптечное средство, которое обязательно есть в каждом доме. Рассказываем, как и чем подкормить смородину в марте, чтобы было много больших и сладких ягод.

Как и чем нужно подкармливать кусты смородины в марте, чтобы собирать урожай ведрами

Агрономы подчеркивают, что подкормку кустов смородины необходимо проводить при первых признаках пробуждения, когда начинают распускаться почки. Чаще это происходит в марте или начале апреля, в зависимости от климатических условий региона.

Эксперты объясняют, что необходимо дождаться стойкого повышения температуры, когда воздух прогреется до +5 градусов. При таких погодных условиях корни смородины активно начинают усваивать питательные вещества, что способствует здоровому росту и развитию куста.

Профессионалы добавляют, что именно весной смородина особенно нуждается в азотистой подкормке. Это обеспечит активный рост побегов, увеличение зелёной массы и повысит урожайность.

Чтобы приготовить удобрение, нужно развести 40 мл нашатырного спирта в 10 л теплой воды. Затем в стволовой зоне вокруг куста необходимо вырыть канавки, залить туда жидкость и присыпать землей. Если не насыпать почву на удобрение, полезные вещества испарятся и от подкормки не будет никакой пользы.

Также можно опрыскать кусты — эффект от такой подкормки будет тот же. Надо разбавить 20 мл нашатырного спирта в 10 литрах теплой воды. Опрыскивание кустов смородины необходимо проводить вечером, когда нет прямого солнечного света — тогда растение полностью впитает все питательные вещества.

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