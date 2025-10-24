Как защитить деревья зимой / © unsplash.com

Именно тщательная осенняя обработка позволяет одновременно уничтожить зимующие в коре личинки, а также бактерии, вирусы, мхи и лишайники. Специалисты поделились советами, чем и как подготовить сад к зимовке.

Самое эффективное средство для этого — железный купорос. Требуется 4% раствор: растворите 400 г препарата в 10 л воды температурой 25–30°С и обработайте деревья и кусты.

Некоторые садоводы добавляют в раствор мочевину, но эксперты советуют этого избегать. Если хочется проверить действие карбамида, используйте его только через неделю после обработки железным купоросом, а не смешивайте в одном растворе.

Кроме обработки деревьев, не забывайте подготовить почву: перекопайте клумбы, внесите компост или перегной, чтобы насытить землю полезными веществами. Листья и опавшие ветви лучше убрать, чтобы не создавать среду для вредителей. И помните — подготовка сада к зиме не только защищает растения, но и обеспечивает более обильный урожай в следующем году.