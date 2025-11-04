Зачем замачивать яичную скорлупу в уксусе / © unsplash.com

Осень — идеальное время для приготовления питательного кальциевого настоя из яичной скорлупы. Именно в октябре, когда огородные работы подходят к концу, домашние куры начинают нести яйца с особо крепкой оболочкой. Готовясь к холодам, несушки откладывают яйца с увеличенным содержанием полезных микроэлементов, в частности калия, что делает скорлупу более плотной, а удобрение из нее значительно эффективнее для питания растений.

Как правильно приготовить удобрение из скорлупы

Прежде чем переходить к настою, важно подготовить качественное сырье. Используйте исключительно скорлупу от сырых яиц — термически обработанная теряет большинство ценных веществ. Тщательно промойте под водой, удаляя остатки белка и внутренней пленки. Далее высушите при умеренной температуре — на батарее или в духовке при 40–50 °C в течение 2–3 часов.

После высушивания измельчите скорлупу в порошок с помощью кофемолки. Пропорции настоя очень просты: на 100 г порошка — 300 мл 9% уксусной кислоты. Обязательно берите стеклянную емкость, ведь при реакции образуется интенсивная пена — это нормальный химический процесс.

Накройте сосуд марлей, чтобы обеспечить доступ воздуха. Приблизительно через шесть часов пена опадет, и раствор станет мутным. Еще через двое суток вы получите прозрачную жидкость с легким запахом уксуса. Процедите ее через мелкое сито и разведите водой в соотношении 1:8. Такой раствор подходит для полива под корень большинства культур.

Для отдельных растений, в частности капусты, допустимо производить подкормку более сильной концентрации — 1:5. Это позволяет снабдить их повышенной порцией кальция в период активного роста.