5 актуальных идей – какие стрижки мы будем носить весной 2025 года

Весна – это время обновления, когда природа пробуждается, а вместе с ней появляется желание перемен в собственном образе. Один из самых эффективных способов освежить свой вид – выбрать новую стрижку, которая не только подчеркнет индивидуальность, но и придаст молодости и свежести.

Если вы хотите обновить свой весенний образ, стоит обратить внимание на актуальные тенденции в мире стрижек. В этом сезоне в тренде непринужденность и естественность, поэтому прически должны выглядеть так, будто вы самостоятельно подстригли волосы, стремясь к спонтанным изменениям. Конечно, это не означает небрежность, ведь каждая прядь должна быть тщательно выстрижена мастером, но при этом прическа должна иметь легкую небрежность, которая сейчас особенно актуальна.

Одной из главных тенденций является эффект «отросших» волос, когда линии стрижки выглядят более естественными и «живыми», в отличие от классических причесок, выглядящих так, будто вы только что вышли из салона. Этот эффект достигается благодаря игре текстур, особенно в стрижках со слоями и рваными челками, а также благодаря легкой укладке.

Весной 2025 года стиисты советуют обратить внимание на комфортные в ношении и поддержании стрижки, которые одновременно максимально трендовые.

Boyish Bob

Короткий боб в мальчишеском стиле, известный как Boyish Bob, – это смелое решение для тех, кто ценит простоту и элегантность.

Стрижка Boyish Bob является современной интерпретацией классического боба, сочетающего элементы андрогинности и элегантности. Эта прическа отличается короткой длиной, четкими линиями и минималистичным дизайном, что придает образу смелости и свежести. Эта стрижка придает образу игривости и не требует сложной укладки. Легкие волны или незначительный объем — и вы стильно выглядите без лишних усилий. Boyish Bob подходит для различных типов волос и форм лица, делая их универсальным выбором для многих женщин.

Boyish Bob

Каскад

Каскадные стрижки – это классика, которая не выходит из моды. Они придают волосам динамичность и объем, делая его визуально более густыми. Главное преимущество каскада – это естественность: стрижка не нуждается в тщательной укладке, ведь природная текстура сама формирует красивый силуэт. Каскад подходит для волос разной длины и структуры, что делает его универсальным выбором для тех, кто хочет добавить движения и объем своей прическе.

Каскад

Whispy Bangs

Легкая, "воздушная" челка, известная как Whispy Bangs, придает образу нежности и непринужденности. Это замечательное решение, если хочется перемен без радикального укорочения длины. Whispy Bangs подходит практически всем типам лица и сочетается с любыми вариантами стрижек. Он легко укладывается и придает прическе лёгкости и романтичности.

Whispy Bangs

Бикси

Смесь боба и пикси, известная как Бикси, – это идеальный вариант для тех, кто хочет короткую, но не слишком радикальную стрижку. Волосы имеют объемный вид, а образ получается стильным и современным.

Стрижка "бикси" представляет собой сочетание двух популярных причесок: "боб" и "пикси". Эта гибридная стрижка сочетает объем и текстуру "пикси" с длиной и формой "боба", создавая современный и стильный образ.

"Бикси" подходит для разных типов волос и форм лица, что делает ее универсальным выбором для многих женщин. Она придает объем тонким волосам и подчеркивает структуру густых волос. Кроме того, стрижка не требует сложного ухода и укладки, что является дополнительным преимуществом для тех, кто ценит практичность.

Эта стрижка была популярна в 1990-х годах и сегодня снова приобретает популярность, становясь одним из трендов 2025 года.

Бикси

Челка Birkin

Челка Биркин, названная в честь англо-французской певицы и актрисы Джейн Биркин, является символом непринужденного французского шика.

Джейн Биркин, ставшая иконой стиля 1960-х и 1970-х годов, популяризировала эту челку, сочетая ее с простыми и элегантными образами. Этот стиль челки характеризуется легкой небрежностью, естественностью и подходит для различных типов волос и форм лица.

Тонкая, немного удлиненная челка Birkin имеет естественный вид, не перегружает лицо и прекрасно сочетается как с длинными волосами, так и со стрижками средней длины. Эта челка придает образу французской элегантности и шарма, делая его более романтичным и женственным.

Челка Birkin

Кроме упомянутых стрижек, в 2025 году наблюдаются и другие тенденции в парикмахерском искусстве. Популярность приобретают такие стрижки, как итальянский боб, характеризующийся объемом и центральным пробором, а также стрижка "бикси-волк", сочетающая элементы пикси и рваных слоев волка. Длинные, природные слои также возвращаются в моду, предлагая расслабленный, непринужденный стиль. Эти стрижки подходят для разных типов волос и позволяют подчеркнуть индивидуальность каждой женщины.

Читайте также: