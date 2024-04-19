5 антитрендовых вещей, от которых давно нужно избавиться: эта одежда удешевляет и уродует образ

Стилисты назвали одежду, которой можно заменить антитренды 2024 года.
Есть много базовых вещей, которые уже давно следует заменить, но их продолжают носить. Стилисты рекомендуют немедленно от них избавиться, потому что они выглядят безобразно и бессмысленно. Вместо этого предлагают альтернативные вещи, которые будут подчеркивать красоту и совершенство каждой представительницы прекрасного пола. Рассказываем, какие пять вещей вошли в антитренды 2024 года и чем их лучше заменить.
Джинсы skinny
В 2024 году стилисты и дизайнеры решили продлить тему свободного прямого кроя, поэтому узкие джинсы уже не актуальны. Но если вы любите скинни, тогда можно акцентировать их объемным пиджаком и лоферами и смело выходить в свет. Ваш образ будет непревзойденным и совершенным.
Юбка-карандаш
В такой юбке женщина похожа на офисного служащего, а не на прекрасную личность. Поэтому стилисты рекомендуют немедленно убрать ее из своего гардероба. Можно заменить ее на прямую модель или юбку с запахом – это современные тренды, которые будут в моде еще много лет.
Брюки-сигареты
Такая модель имеет слишком узкий силуэт, который давно уже неактуален. К тому же они не скрывают недостатки талии, а наоборот, подчеркивают лишние килограммы на теле. Лучше выбирать штаны прямого кроя с высокой посадкой, они будут вытягивать фигуру, сделают вас стройной и красивой.
Блейзер по фигуре
Узкий пиджак настолько удешевляет образ, что его нельзя носить даже очень хрупким женщинам. Лучше заменить такую модель на блейзер оверсайз с четкой линией в зоне плеч. Такая вещь хорошо стилизуется, будет прекрасно выглядеть как с джинсами, так и с платьем.
Балетки с круглым носом
Такая обувь сделает даже длинноногую красавицу низкой и толстой. Эта модель укорачивает ноги и прибавляет лишние килограммы. Лучше заменить балетки на остроносые, которые сделают образ элегантным и совершенным, или трендовые лоферы.
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