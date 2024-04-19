5 антитрендовых вещей, от которых давно нужно избавиться: эта одежда удешевляет и уродует образ

Есть много базовых вещей, которые уже давно следует заменить, но их продолжают носить. Стилисты рекомендуют немедленно от них избавиться, потому что они выглядят безобразно и бессмысленно. Вместо этого предлагают альтернативные вещи, которые будут подчеркивать красоту и совершенство каждой представительницы прекрасного пола. Рассказываем, какие пять вещей вошли в антитренды 2024 года и чем их лучше заменить.

Джинсы skinny

Какая одежда в антитрендах 2024 / Фото: pixabay.com

В 2024 году стилисты и дизайнеры решили продлить тему свободного прямого кроя, поэтому узкие джинсы уже не актуальны. Но если вы любите скинни, тогда можно акцентировать их объемным пиджаком и лоферами и смело выходить в свет. Ваш образ будет непревзойденным и совершенным.

Юбка-карандаш

Какая одежда в антитрендах 2024 / Фото: pixabay.com

В такой юбке женщина похожа на офисного служащего, а не на прекрасную личность. Поэтому стилисты рекомендуют немедленно убрать ее из своего гардероба. Можно заменить ее на прямую модель или юбку с запахом – это современные тренды, которые будут в моде еще много лет.

Брюки-сигареты

Какая одежда в антитрендах 2024 / Фото: pixabay.com

Такая модель имеет слишком узкий силуэт, который давно уже неактуален. К тому же они не скрывают недостатки талии, а наоборот, подчеркивают лишние килограммы на теле. Лучше выбирать штаны прямого кроя с высокой посадкой, они будут вытягивать фигуру, сделают вас стройной и красивой.

Блейзер по фигуре

Какая одежда в антитрендах 2024 / Фото: pixabay.com

Узкий пиджак настолько удешевляет образ, что его нельзя носить даже очень хрупким женщинам. Лучше заменить такую модель на блейзер оверсайз с четкой линией в зоне плеч. Такая вещь хорошо стилизуется, будет прекрасно выглядеть как с джинсами, так и с платьем.

Балетки с круглым носом

Какая одежда в антитрендах 2024 / Фото: pixabay.com

Такая обувь сделает даже длинноногую красавицу низкой и толстой. Эта модель укорачивает ноги и прибавляет лишние килограммы. Лучше заменить балетки на остроносые, которые сделают образ элегантным и совершенным, или трендовые лоферы.

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