5 апреля – какой церковный праздник, что нужно сделать, чтобы отвадить грабителей от дома

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 5 апреля, в православном календаре день памяти мучеников Феодула и Агафопода. Были христианскими святыми, жившими во времена царствования Диоклетиана и Максимиана. Агафопод был дьяконом, стариком по возрасту, а Феодул был чтецом, молодым и красивым. Они отличались своей верностью христианской вере во время гонений, начатых римскими царями.

Феодул, в частности, был известен тем, что у него было кольцо с изображением креста, который, по преданию, помогал ему способность исцелять болезни. Их отвага и стойкость в вере были высоко ценены среди христианского сообщества. Они не уклонились от гонений и были готовы принять мученичество за свою веру. Так и вышло. Язычники схватили их и бросили в море.

Приметы 5 апреля

Народные приметы 5 апреля / Фото: Pexels

Птицы не поют — ждите ухудшения погоды.

Сильный дождь идет — летом будет много грибов.

Звуки в поле хорошо слышны — к дождю.

Что завтра нельзя делать

Наши предки верили, что нельзя выбрасывать из окна на улицу любой мусор — иначе вас будут ждать неприятности. Также запрещалось идти против ветра — может "надуть" беды. Ни в коем случае не выпускайте на улицу кошку – скоро придут грабители и ограбят дом.

Что можно делать завтра

Верили в старину, что в этот день ветер "надувает" тепло и весну, а потому открывали настежь окна. А еще хозяйки протирали их, чтобы они сияли чистотой и сверкали на солнце. Считалось, что это, к счастью.

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