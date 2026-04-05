Сегодня, 5 апреля, в православном календаре день памяти святых мучеников Феодула и Агапода и тех, кто с ними. Святые мученики Феодул и Агапод принадлежат к числу тех христиан, которые во времена римских преследований за веру пострадали за непоколебимую преданность Христу. Их память хранится в церковном календаре как пример мужества, отваги и духовной стойкости.

О ранних годах святых мало известно, однако исторические источники свидетельствуют, что они были благочестивыми христианами, которые посвятили свою жизнь служению Богу и ближним. Феодул и Агапод вместе с группой верующих активно поддерживали христианское сообщество, помогая слабым, обучали верующих догматов и нравственных истин, несмотря на угрозу преследований.

В правление императора, преследовавшего христиан, Феодул и Агапод были арестованы вместе со сподвижниками. Императорский суд предъявил им требование отречься от веры и принести жертву языческим богам. Святые, оставаясь верными Христу, мужественно отказались, за что были подвергнуты тяжким пыткам.

Их мученические страдания стали примером веры другим христианам. Вместе с Феодулом и Агаподом пострадали другие верующие, имена которых сохранились в церковных преданиях: эти сподвижники также отдали свою жизнь за веру, подтверждая силу духа и непоколебимость в христианском служении.

Приметы 5 апреля

Если 5 апреля снег падает, то лето будет поздним и холодным.

Ясное солнце 5 апреля предвещает тёплую и урожайную весну.

Если ветер дует с севера, еще будет возвращение холодов.

Что сегодня нельзя делать

В церковный праздник 5 апреля следует воздерживаться от ссор, сплетен и зависти, не оскорблять других и всегда быть готовым прийти на помощь. Церковь отвергает ложь, лень, жадность, зависть и отчаяние, призывая к чистоте сердца и добрым делам.

Что можно делать сегодня

В православный праздник 5 апреля верующие обращаются к святым Агаподу и Феодулу с молитвами о защите от всего злого — видимого и невидимого. Они просят укрепить веру, наставить на праведный путь и даровать силы достойно выдерживать жизненные испытания, неудачи и неприятности, когда сердце охватывает отчаяние.

По народной традиции, в день Феодула Ветряника открывают окна, снимают утепление и тщательно проветривают дом. Это помогает очистить пространство от зимней пыли, наполнить дом свежим воздухом и уберечь его от неприятностей, злых ветров и отрицательных энергий, возвращая жилью легкость и гармонию.