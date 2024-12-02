5 благозвучных украинских слов о зиме, которые были несправедливо забыты

Эти старинные слова использовали наши предки, они сохранились в произведениях украинских классиков.

Рассказываем, какие зимние слова уже не используют современные украинцы, ссылаясь на ресурс "РБК-Украина".

Тренер по ораторскому мастерству Павел Мацопа на своей странице в Instagram привел примеры благозвучных лексем о зиме, которыми уже давно не пользуются.

"Лагомини" – лакомство и сладости, есть еще одна форма "легуміни".

– лакомство и сладости, есть еще одна форма "легуміни". "Віхола" – вьюга, метель.

– вьюга, метель. "Припай" — лед, который крепко примерз к берегам реки или озера.

— лед, который крепко примерз к берегам реки или озера. "Леліти" – сверкать, блестеть, отражать лучи света.

– сверкать, блестеть, отражать лучи света. "Омелюх" — зимняя птица ряда воробьёвидных с ярким оперением.

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