5 брюк, которые никогда не выйдут из моды: маскируют недостатки фигуры, делают образ роскошным

Наверное, у каждой модницы в гардеробе есть не одни брюки. Ведь эта одежда очень стильная, удобная и практичная. Брюки можно носить куда угодно – на работу и прогулку, на праздник или на встречу. Стилисты рекомендуют отдавать предпочтение классическим моделям, которые будут актуальны всегда и никогда не выйдут из моды. Рассказываем, какие пять моделей брюк уже давно перешли в разряд классики, их обязательно нужно иметь в своем гардеробе.

Палаццо

Какие штаны в трендах весной 2024 года / Фото: Freepik

Эти штаны несколько лет занимают модный олимп и уже давно перешли в разряд классических. Это брюки с высокой посадкой и широкими штанинами, спадающими вниз. Это тренд "тихой роскоши", они стилизуются любыми вещами. С ними можно создать как обычный аутфит, так и роскошный праздничный или деловой образ. Эти брюки будут идеальными для любого типа фигуры, потому их по праву считают универсальными.

Клеш

Какие штаны в трендах весной 2024 года / Фото: Freepik

Этот тренд снова вернулся в моду и будет актуален еще достаточно продолжительное время. Эти брюки придают стройности силуэту, визуально вытягивая фигуру. Лучше выбирать вариант с высокой посадкой, цвет ткани может быть любой, главное, придерживаться монохромной оттеночной палитры. Брюки можно носить с любым верхом. И дополнять лучше лоферами, туфлями на каблуке и кедами на толстой подошве.

Прямые брюки свободного кроя

Какие штаны в трендах весной 2024 года / Фото: Freepik

Здесь может быть множество вариантов – свободные, классические, со стрелками и без. Пока такие брюки безумно популярны, это классический вариант брюк, которые будут подходить абсолютно всем. К тому же благодаря своему крою они могут скрывать различные недостатки фигуры, например, лишние килограммы в зоне живота и ягодиц. Это вневременная классика, которая будет выглядеть гармонично в деловом, повседневном и романтическом образе.

Слимсы

Какие штаны в трендах весной 2024 года / Фото: Freepik

Это зауженные штаны по щиколотку прямого кроя со стрелками и без. Они пришли на смену скинни и уже давно перешли к классическим. Такие брюки пользуются популярностью многие годы во всем мире. Стилисты рекомендуют обращать внимание на модели с высокой талией и стрелками. Их можно одевать и на прогулку, и на деловую встречу, и на праздник. Такой образ будет идеальным, если его дополнить пиджаком или блейзером.

Кожаные штаны

Какие штаны в трендах весной 2024 года / Фото: Freepik

Эти брюки следует отметить отдельно. Тренд на кожаные штаны набирает бешеную популярность, эта модель крепко держится на модном олимпе несколько лет подряд. Так как они удобны, имеют множество вариантов, их можно стилизовать как угодно. Такие штаны будут уместны как на работу, так и на праздник или прогулку.

Читайте также:

Какие сумки предлагают в 2024 году коллекции известных дизайнеров: основные тренды

Каких цветов в одежде нужно избегать женщинам за 50: эти оттенки придают возрасту и уродуют образ.

Какие стрижки омолаживают женщин сразу на 10 лет и держат форму до восьми месяцев