5 цветов, которые нельзя комбинировать: образ будет разобщенным и нелепым

Есть такие цвета, которые конфликтуют между собой, если их соединить, из-за чего даже самая дорогая и модная одежда выглядит нелепо.

Профессиональные стилисты рекомендуют при комбинации разноцветной одежды пользоваться цветовым кругом. Тогда можно добиться в образе гармоничности и изысканности. Хорошо сочетаются те цвета, которые находятся рядом или напротив друг друга на круге. Рассказываем, какие цвета в одежде не следует совмещать, чтобы не выглядеть нелепо и неестественно, ссылаясь на Best Life.

Как правильно сочетать цвета в одежде / Фото: pixabay.com

Черный и темно-синий

Эти цвета забивают друг друга и не создают нужного эффекта гармоничности в образе. Если вы хотите иметь нейтральный образ, подходящий для уличного, повседневного или делового стиля, тогда лучше обратить внимание на сочетание черного и серого. Чтобы добавить в свой стиль большей яркости, можно комбинировать черный с нюдом или розовым цветом.

Красный и фиолетовый

Эти цвета находятся рядом на цветовом круге, но это тот случай, когда их нельзя совмещать вместе. Поскольку они оба достаточно эффектны и играют моно. Чтобы подчеркнуть свой образ, к красному лучше добавить синий, надев синие брюки и красный пиджак. Такой стиль подойдет как для повседневной жизни, так и на деловую или романтическую встречу.

Зеленый и желтый

Эти цвета очень самостоятельны, поэтому они создают потрясающие образы по отдельности. Если их комбинировать, они будут создавать невыгодный для образа контраст, потому что оба оттенка крайне интенсивны. Для гармоничности и уюта в образе зеленый лучше сочетать с коричневым – это два земляных цвета, поэтому будут прекрасно дополнять друг друга.

Серый и коричневый

Если объединить эти цвета, они будут размазывать образ, сделают его тусклым и неинтересным. К тому же такая комбинация цветов прибавит несколько лет и лишних килограммов. Серый и коричневый – это приглушенные цвета, которые сделают образ неэстетичным и грустным.

Желтый и коричневый

Это два теплых оттенка, но желтый слишком яркий, поэтому может невыгодно приглушить коричневый. Тем не менее, коричневая одежда прекрасно комбинируется с металлической золотистой. В такой одежде вы будете иметь непревзойденный и потрясающий вид.

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