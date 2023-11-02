5 цветов одежды, делающих образ дорогим и статусным: они обязательно должны быть в вашем гардеробе

Вещи таких цветов станут классикой вашего гардероба и будут в трендах несколько лет подряд.

Даже если одежда дорогая, из последней коллекции и по фигуре, но цвет не тот, то свой образ можно испортить, состарить и удешевить на раз. Настоящая мода нас убеждает, что лучшие цвета, которые к лицу всем без исключения – это палитра благородных монохромных оттенков. Одежда такого цвета будет всегда подчеркивать вкус, совершенство и статус. Она обязательно переходит в разряд классики, которая всегда в моде, поэтому ее смело носят несколько лет подряд. Рассказываем, какие лучше выбирать цвета для своего гардероба, чтобы ваша одежда всегда была модной и статусной.

Раньше мы писали о стрижке, которая подходит всем и будет на пике популярности в 2024 году.

Изумрудный цвет

Какие цвета делают образ дорогим / Фото: pixabay.com

Это цвет монархов и аристократии. Атласные блузы и платья, брюки и юбки, аксессуары, кожаная обувь и даже головные уборы изумрудного цвета помогут создать элегантный осенний или зимний аутфит. Одежда такого цвета прекрасно сочетается с черными, синими, красными и оранжевыми вещами. Также стоит обратить внимание на палитру пастельных оттенков, которые будут уравновешивать яркие краски вашего образа.

Пастельно-голубой цвет

Какие цвета делают образ дорогим / Фото: pixabay.com

В трендах несколько сезонов подряд остается одежда пастельных голубых оттенков. Это классические брючные костюмы из фактурной ткани, мягкие объемные свитера, жакеты, юбки и блузки. Также верхняя одежда – пальто, куртки и тренчи. Вещи такой оттеночной палитры можно комбинировать с молочным, белым, бежевым и винным цветами.

Фисташковый цвет

Какие цвета делают образ дорогим / Фото: pixabay.com

Этот цвет придаст изюминки вашему образу. К тому же фисташковый оттенок выгодно подчеркнет черты вашего лица, придав коже свежести и нежного сияния. Романтические топы, объемные кардиганы, костюмы, платья, пальто – список неограниченный. Главное, выбирать вещи из фактурной ткани, которая будет подчеркивать красоту вашей фигуры и маскировать недостатки.

Винный цвет

Какие цвета делают образ дорогим / Фото: pixabay.com

Такой цвет подойдет не каждой представительнице прекрасного пола. Если выбирать такую одежду, то следует присмотреться к палитре оттенков: винно-красному, пурпурно-красному или рубиново-красному. Такие вещи будут очень выгодно играть в монокомбинации с дорогими кожаными аксессуарами – сумками и перчатками, и кожаной обувью.

Шоколадный или мокко

Какие цвета делают образ дорогим / Фото: pixabay.com

Шоколадный цвет всех оттенков станет прекрасной базой для любого стиля – обыденного, делового, романтичного и праздничного. Такой цвет комбинируется с монохромной одеждой теплых и пастельных оттенков, делая ваш образ богатым и статусным.

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