5 декабря — какой церковный праздник, что нельзя делать, чтобы не поссориться навсегда

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 5 декабря, в православном календаре день памяти святого преподобного Саввы Освященного. Савва родился в 439 году в поселке Муталаска, вблизи Каппадокии (современная Турция), в христианской семье. В 8 лет покинул родительский дом и поступил в монастырь Флавиана. В раннем возрасте проявил чрезвычайное стремление к молитве, посту и самоотречению.

В 17 лет отправился в Палестину, чтобы учиться у великих подвижников. Некоторое время провел в Феоктистском монастыре в пустыне, где занимался монастырскими делами и постепенно развивал навыки духовной жизни. Впоследствии стал отшельником, живя в уединенной пещере у монастыря.

В 478 году Савва основал свою первую общину – монастырь, получивший название Большая лавра Святого Саввы или Лавра Саввы Освященного. Этот монастырь стал одним из важнейших центров монашества в Палестине и существует до сих пор. Он ввел устав монашеской жизни, сочетавший совместное проживание и уединенную молитвенную жизнь. Этот устав получил признание и распространение во многих монастырях.

Савва был известен своей духовной мудростью, воздержанием и даром чудотворения. К нему приходили многие, ища совета и помощи. Защищал православную веру во время споров с еретическими учениями, в частности монофизитством. Участвовал в переговорах с византийскими императорами, чтобы защитить православных христиан в Палестине. Преподобный Савва умер 5 декабря 532 года в возрасте 93 лет.

Приметы 5 декабря

Народные приметы 5 декабря / Фото: Unsplash

Огонь в печи красный – будет сильное похолодание.

Дым поднимается вверх – ждите морозов.

Белки ходят по земле – к оттепели.

Что завтра нельзя делать

Категорически запрещается в Савине день конфликтовать, ссориться, ругаться, потому что ссора затянется надолго, а то и навсегда. Не следует начинать никаких важных дел, все они не увенчаются успехом.

Что можно делать завтра

Это благоприятный день, чтобы провести его дома, в кругу близких и родных людей. В эту дату люди стараются быть добрее друг к другу.

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