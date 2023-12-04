5 декабря — какой церковный праздник, почему в день Саввы нужно свататься

Завтра, 5 декабря, в православном календаре день памяти преподобного Саввы. Он родился в 439 году в Каппадокии и с восьми лет жил в монастыре. Он отличался своим послушанием, смирением, безмолвием и целомудрием. Был назначен преподобным Сергеем духовником братии и позже стал игуменом нескольких монастырей, в том числе Сторожевского и Звенигородского. Он также составил первое правило монашеского "Богослужебного устава" (Иерусалимский Типикон). Умер в 532 году и был прославлен как чудотворец.

Церковный праздник 5 декабря – день памяти преподобного Кариона.

Преподобный Карион был монахом, жившим в IV веке в Египте. Он был женат и имел сына Захария и дочь. Но ради служения Богу он удалился в монастырь, куда вскоре забрал и Захарию. Они оба жили святой жизнью в ските, но всегда слышали ропот от братьев за свое родство. Отец и сын стойко выносили эти упреки и не отрекались друг от друга ни при каких обстоятельствах. Однажды Захарий решил умереть, просидев час в отравленном озере. Но Бог даровал ему жизнь, а святому пресвитеру монастыря открылось видение, что Захарий есть ангел на земле. После этого к нему приходили с вопросами о спасении души, но парень считал себя недостойным отвечать на такие вопросы, поэтому он взял обет молчания. Вскоре отец и сын умерли и были похоронены в скиту как святые.

Приметы 5 декабря

Народные приметы 5 декабря / Фото: Pexels

Дым стелется и безветренно – ждите непогоду.

Услышать чириканье снегирей – к вьюге.

Собака много спит и катается по земле – к метели.

Что завтра нельзя делать

Продолжается Рождественский пост, поэтому на стол можно ставить только песни, без мяса, молока, яиц, масла. Согласно народным поверьям, в этот день лучше не браться за новую работу, потому что она не принесет ничего кроме проблем. Если вы отправляетесь в дальний путь, нельзя злословить, иначе можно не добраться до пункта назначения.

Что можно делать завтра

Наши предки верили, что Савин день идеален для сватовства, потому что молодая семья будет жить благополучно и счастливо. Лучше весь день провести в хорошем настроении, не разрешайте ничему вывести вас из себя.

Читайте также: