5 дел, которые нужно успеть сделать до зимы, чтобы потом не жалеть об утраченном времени

Осень всегда пролетает быстро: еще вчера грело солнце, а сегодня погода уже дышит холодом и пахнет первым снегом. Чтобы не иметь зимой неприятных сюрпризов, следует заранее позаботиться о нескольких важных вещах. Эти пять завершенных дел помогут вам сохранить тепло в доме, деньги в кошельке и хорошее самочувствие.

Проверить тепло в доме. Прежде всего, что стоит сделать осенью, это провести ревизию тепла. Проверьте окна, двери, батареи и котел. Даже небольшая щель у оконной рамы может съедать часть тепла и увеличить счета за отопление. При необходимости замените уплотнители, прочистите радиаторы и утеплите пол. Если есть возможность, установите терморегуляторы или умные розетки для контроля потребления энергии.

Позаботиться о здоровье. Зима — это сезон вирусов, поэтому подготовить иммунитет следует заранее. Добавьте в рацион больше овощей и фруктов, запаситесь витамином D, теплой одеждой и полезными напитками. Можно пройти профилактический осмотр и сделать прививку, если это нужно. Больше гуляйте по свежему воздуху, это поможет укрепить иммунную систему.

Завершить все мелкие ремонты. Трещина в стене, неисправная розетка или подтекающий кран зимой могут превратиться в большую проблему. Осень — идеальное время для мелких домашних дел. Когда за окном будут свирепствовать морозы, вам будет приятно осознавать, что в доме уютно и все работает, как следует.

Спланировать зимний отдых. Зима не обязательно должна быть пасмурной и неинтересной. Уже осенью подумайте, как сделать ее приятной: запланируйте праздничные путешествия, отпуск или несколько выходных в горах. Даже простая идея для зимнего отдыха поможет легче пережить короткие дни и долгие вечера.