5 февраля – какой церковный праздник, который обязательно нужно приготовить для счастья и благополучия

Что завтра за церковный праздник празднуют в Украине по новому календарю и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 5 февраля, в православном календаре день памяти святой мученицы Агафьи. Агафья родилась в знатной и богатой христианской семье в городе Катания (или Палермо) на острове Сицилия. Воспитанная в благочестии, она с юности посвятила себя Христу, приняв обет целомудрия.

Когда император Деций начал жестокие преследования христиан (около 250 года), Агафья была арестована за ее веру. Правителем Катания тогда был наместник Квинтиан, который, узнав ее красоту, пытался склонить девушку к отречению от Христа и взять ее в жены или сделать наложницей. Однако Агафья решительно отказалась.

Квинтиан приказал отдать ее в публичный дом к известной блуднице Афродисии, надеясь, что та сведет девушку с праведного пути. Однако даже в таких обстоятельствах Агафья осталась верна своей вере.

После этого ее снова привели в суд. Во время допроса и пыток она мужественно признавала себя христианкой. По приказу Квинтиана ей отрезали грудь раскаленными клещами, а затем бросили в темницу без еды и помощи. Ночью ей явился апостол Петр и исцелил раны.

Разгневанный наместник приказал подвергнуть Агафью еще более жестоким мучениям: ее бросили на раскаленный уголь. От этой пытки она умерла 5 февраля 251 года.

По преданию, после смерти Агафьи в Катания произошло мощное землетрясение, разрушившее дворец Квинтиана и испугавшее его последователей. Правитель погиб, а христиане тайно похоронили мученицу.

Год спустя во время извержения вулкана Этна жители Катания взяли покрывало из ее могилы и вынесли его навстречу остановившейся лаве. С тех пор святая Агафья считается покровительницей пожаров и извержений вулканов.

Приметы 5 февраля

Народные приметы 5 февраля / Фото: pixabay.com

Белки спускаются на землю — к оттепели.

Солнечный и морозный день — лето будет жарким.

Выпало много снега — ждите богатого урожая.

Что завтра нельзя делать

Нельзя в этот день танцевать, иначе в жизнь придут проблемы. Нельзя отказывать в помощи другим, потому что вы сами останетесь без помощи, когда она потребуется.

Что можно делать завтра

В этот день обязательно пекли пирог с куриным мясом, который являлся символом счастья и благополучия в семье. Каждый член семьи должен откусить кусочек.

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