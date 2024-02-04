5 февраля — какой церковный праздник, почему незамужним девушкам и одиноким парням нельзя стричься

Завтра, 5 февраля, в православном календаре день памяти святой мученицы Агафьи. Святая Агафья была дочерью богатых и благородных родителей, воспитавших ее в христианской вере. Она жила в Сицилии в III веке, когда император Деций преследовал христиан. Агафья отдала свое сердце Христу и сохранила чистоту девства. Когда гонитель Квинтиян увидел ее красоту, он захотел ее иметь в жены, но она отказала ему. Тогда он приказал ее арестовать и подвергнуть жестоким пыткам. Агафья страдала с мужеством и верностью, не изменив своему Небесному Жениху. Она молилась о своих врагах и просила Бога оградить свое тело от осквернения. Бог послал ей ангела, исцелившего ее раны и поддержавшего ее дух. Агафья умерла от отрыва груди железными клещами.

Церковный праздник 5 февраля — день иконы Божией Матери "Взыскание погибших"

Икона Божией Матери "Взыскание погибших" является одной из наиболее распространенных и уважаемых икон в православном мире. Она изображает Пресвятую Богородицу, обнимающую Сына, снятого с креста, и плача над Его мертвым телом. На иконе также изображены архангелы Михаил и Гавриил, апостолы Иоанн Богослов и Никодим, иосиф из Аримафеи и Мария Магдалина. Икона символизирует любовь и жалость Божией Матери ко всем людям, погибшим от греха, и ее покровительство за них перед Богом.

История иконы связана с монахом Феофидом, жившим в III веке в Египте. Его выгнали из монастыря за клевету на епископа, но не изменил своей вере и не презирал своего преследователя. Однажды он увидел, как на берегу Нила выбросили тело погибшего христианина, убитого язычниками. Феофид похоронил его с уважением и помолился за его душу. Тогда он увидел, как с неба сошла икона Божией Матери, которая сказала ему: "Не плачь, сын, Бог принял твою молитву и простил тебе грехи. Я есть Взыскание погибших, которая молюсь за всех, кто умер от греха. Возьми эту икону и неси ее в монастырь, где ты жил, и расскажи о случившемся. И не бойся, потому что Бог защитит тебя от всякого зла». Феофид послушался и исполнил повеление Божией Матери. Когда он пришел в монастырь, епископ признал свою ошибку и просил у него прощения. Икона Божией Матери "Взыскание погибших" была помещена в храме, где ее начали чтить как чудотворную.

Приметы 5 февраля

Народные приметы 5 февраля / Фото: Pexels

Снегопад к потеплению.

Сильный мороз показывает, что весна будет теплой.

Нет снега – летом будет жарко и сухо.

Что завтра нельзя делать

В этот день запрещалось делать уборку в хлеву обычным способом, важно ухаживать за рогатым скотом, потому что святая мученица Агафья считалась ее покровительницей. Также нельзя покидать свой дом. Наши предки верили, что это принесет не только беду, но и болезни. Одиноким парням и незамужним девушкам нельзя стричься, потому что круглый год они будут одиноки.

Что можно делать завтра

Разрешалось погреть и накормить твари бездомных. Также проводили застолье, во время которого вспоминали усопших родственников. Но говорить о них разрешалось только хорошие вещи.

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