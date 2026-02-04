Церковный праздник 5 февраля / © unsplash.com

Реклама

5 февраля в православном календаре день памяти святой мученицы Агафьи. Святая Агафья родилась примерно в начале III века в городе Палермо или Катания на острове Сицилия в знатной и богатой христианской семье. С юных лет она была воспитана в благочестии, любви к молитве и милосердию. По преданию, Агафья дала обет целомудрия и посвятила свою жизнь служению Богу.

Ее красота, благородство и внутренняя сила привлекали внимание многих, но девушка сознательно отказывалась от брачных предложений, считая себя невестой Христа.

Во время правления римского императора Деция Траяна (249-251) начались массовые гонения на христиан. Наместником Сицилии был язычник Квинтиан, который, увлекшись красотой Агафьи, пытался силой склонить ее к отречению веры и к сожительству с ним.

Реклама

Получив решительный отказ, Квинтиан приказал заключить Агафью и передать ее на «перевоспитание» женщине по имени Афродисия, известной своим развратным поведением. Однако все попытки сломать волю девушки оказались тщетными — Агафья оставалась твердой в вере и чистоте.

После повторного отказа отречься от Христа праздник был подвергнут жестоким пыткам. По церковному преданию, ей отрезали грудь, что стало символом особой жестокости преследователей. Несмотря на мучительную боль, Агафья молилась и благодарила Бога за честь пострадать за Его Имя.

В темнице ей явился святой апостол Петр, чудесным образом исцеливший ее раны. Однако на следующий день пытки возобновились. После новых издевательств праздник бросили на раскаленный уголь и битые черепки.

5 февраля 251 года святая мученица Агафья отдала свою душу Богу с молитвой благодарения. Ее смерть стала победой духа над телом и показала силу христианской веры перед лицом тирании.

Реклама

Приметы 5 февраля

Народные приметы 5 февраля / © pexels.com

Снег или метель — весна затянется, а март будет холодным.

Если на Агафье тепло — зима скоро сдаст позиции.

Снег скрипит под ногами — к сухой и ясной погоде.

Что завтра нельзя делать

По народному поверью, в этот день нельзя отвлекаться от чужой беды. Отказ в милосердии нищим или бездомным считался тяжким грехом, ведь судьба изменчива: тот, кто проходит мимо другого, завтра сам может оказаться в таком же положении.

Что можно делать завтра

В старину в этот день в храмах освящали хлеб с солью. Ими потом угощали домашний скот, чтобы уберечь его от болезней, а часть хранили в доме как оберег — в защиту дома от пожара и других бед.