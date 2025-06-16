5 фраз, которые ни в коем случае нельзя говорить своим детям: они разрушают самооценку

Какие слова нельзя говорить своим детям / © Freepik

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Психологи отмечают, что некоторые фразы, сказанные в минуты усталости или раздражения, могут оставить в детской психике глубокий след на всю жизнь. И хотя дети часто не показывают обиду — она скапливается, влияя на самооценку, доверие к родителям и будущие отношения с другими людьми. Рассказываем, какие слова нельзя говорить своему ребенку, если вы хотите воспитать уверенную, счастливую и эмоционально здоровую личность.

Какие пять фраз нельзя говорить детям, чтобы не разрушить их жизнь

«Что ты ревешь? Это же мелочь!» Такие слова обесценивают эмоции ребенка. Даже если ситуация кажется вам несерьезной, для ребенка она может быть очень важна. Когда чувства постоянно игнорируют, ребенок учится их подавлять или стесняется, а это снижает эмоциональный интеллект и приводит к проблемам с выражением эмоций во взрослом возрасте. «Ты ничего не можешь нормально сделать». Эта фраза подрывает веру ребенка в свои силы. Вместо конструктивной критики малыш слышыт, что плохой он, а не его поступки. Это формирует чувство неполноценности, страх новизны и неуверенность в себе, которая может преследовать всю жизнь. «Вот если бы ты был/была как…». Сравнение с другими детьми — один из самых опасных способов повлиять на психику ребенка. Такие слова вызывают зависть, стыд, агрессию и чувство неполноценности. Ребенок начинает верить, что любовь нужно «заслужить» — и это может испортить как отношения с родителями, так и жизнь в обществе. «Уходи, не хочу тебя видеть». В минуту гнева такие слова могут сорваться автоматически, но ребенок слышит одно: «Я тебя больше не люблю». Для него это настоящий эмоциональный удар. Он боится потерять любовь, безопасность и поддержку, ведь от этого зависит его жизнь. Это вызывает тревожность и глубочайшее чувство вины даже за маленькие ошибки. «Из-за тебя я всю жизнь испортила!» Это очень токсичная фраза, которая переводит на ребенка ответственность за трудности родителей. Она вызывает не только чувство вины, но и глубокое оскорбление, потому что ребенок не виноват в том, какой выбор делают взрослые. Такие слова разрушают доверие и оставляют глубокую эмоциональную рану.

Психологи рекомендуют помнить, что слова — это семена, которые прорастают в сердце ребенка. То, как родители с ним говорят сегодня, формирует его внутренний голос на всю жизнь. Следует быть внимательными к тому, что сказать, тогда дети вырастут сильными, уверенными и здоровыми людьми.