5 головных уборов, от которых волосы начинают быстро жирнеть и выпадают: не стоит их носить

Если вы выбрали неправильную шапку, ваши волосы сразу будут жирнеть и потеряют свою красоту и эластичность. Потом долго придется восстанавливать здоровье локонов, на что может уйти несколько месяцев. Рассказываем, какие шапки не стоит носить, чтобы избежать проблем с жирностью и выпадением волос, и чем лучше их заменить.

Шапки с большим количеством декоративных элементов

Такие головные уборы свидетельствуют о безвкусице своей обладательницы. Избыток паеток, стразов и камешков на шапке – это антитренд зимнего сезона 2023-2024, что удешевляет любой аутфит. А еще волосы постоянно цепляются за эти элементы декора, поэтому механически могут повредиться. Лучше заменить такие шапки минималистичными вязаными моделями без дешевой фурнитуры.

Шапки не по погоде

Голова не должна как потеть, так и переохлаждаться, потому что это все равно плохо влияет на волосы. Если кожа головы потеет, то волосы начинают жирнеть, а затем их несколько месяцев придется восстанавливать и приводить к норме. Поэтому следует выбирать головные уборы по погоде, меховые и шерстяные шапки одевайте только в морозы. И в помещении снимайте шапку, дайте коже голове подышать, тогда волосы не будут жирнеть.

Шапки из синтетических материалов

Искусственные материалы не дышат, голова быстро потеет, из-за чего волосы начинают жирнее. Поэтому при выборе головного убора обращайте внимание на состав изделия. Если шапка из натурального материала, она будет дышать. Если у вас меховая шапка или со 100% шерсти, то голова также может потеть, поэтому есть проверенный способ, чтобы этого избежать. Делайте для такой шапки шелковую подкладку, тогда волосы не будут жирнеть.

Слишком тесные шапки

При выборе головного убора следует ориентироваться на свои ощущения. Если вам кажется, что шапка давит или вызывает зуд кожи, ее нужно заменить более комфортной и с другим составом. К тому же, слишком жмущий головной убор перекрывает поток питательных веществ к коже головы. Из-за этого может начаться выпадение волос.

Повязки и наушники

Такие аксессуары не подходят к холодным погодным условиям. Поскольку кожа головы будет мерзнуть, из-за чего может начаться выпадение волос. Поэтому лучше их заменить шапками, которые покрывали бы голову полностью.

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