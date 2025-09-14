5 горячих напитков, которые согреют этой осенью: рецепты, о которых вы даже не догадывались

Какао / © Unsplash

Осень – время, когда хочется закутаться в плед, смотреть любимый фильм и держать в руках что-то горячее и ароматное. Именно напитки создают атмосферу уюта и добавляют тепло в холодные дни.

ТСН.ua подготовил пять лучших рецептов горячих напитков, которые подарят настоящее удовольствие.

Классический глинтвейн

Ингредиенты:

750 мл красного сухого вина

2 ст. л. меда или сахара

1 апельсин (нарезать кружочками)

3–4 гвоздики

1 палочка корицы

2–3 звездочки бадьяна

2–3 ломтика яблока

Приготовление:

Вино вылейте в кастрюлю. Добавить все специи, фрукты и мед. Нагревайте смесь на медленном огне 10-15 минут. Главное – не доводить до кипения.

Подавайте глинтвейн горячим в стаканах или кружках.

Какао

Ингредиенты:

500 мл молока

3 ст. л. какао-порошка

2 ст. л. сахара

щепотка ванили

взбитые сливки (для подачи)

Приготовление:

Смешайте какао с сахаром и хорошо перемешайте. Добавьте несколько ложек молока, чтобы сделать густую пасту. Влить остальное молоко, хорошо перемешать и нагреть. Подавать со сливками и тертым шоколадом.

Чай из облепихи

Ингредиенты:

100 г свежей или замороженной облепихи

1–2 ст. л. меда

500 мл горячей воды (не кипящей!)

2 ломтика лимона

2 ломтика апельсина

небольшой кусочек имбиря

Приготовление:

В блендере перебейте облепиху. Процедите смесь через сито, чтобы отделить кожуру и семена от мякоти. Залейте горячей водой, добавьте лимон, апельсин и имбирь.

Дайте напитку настояться около 5 минут, подсластите медом.

Латте с корицей и специями

Ингредиенты:

200 мл крепкого кофе (эспрессо или американо)

200 мл молока

1/2 ч. л. корицы

щепотка мускатного ореха

1 ст. л. сахара или сиропа

Приготовление:

Нагрейте молоко и взбейте блендером или венчиком. К кофе добавить специи и сахар, хорошо размешав. Затем влейте молочную пену.

Украсьте палочкой корицы.

Горячий шоколад

Ингредиенты:

200 мл молока

100 г черного шоколада (70%)

1 ст. л. сахара (по желанию)

щепотка красного перца

щепотка корицы

Приготовление:

Вскипятите молоко. Затем растопите шоколад и добавьте специи. Перемешайте до однородности.

Подавайте напиток в толстых чашечках.

