5 горячих напитков, которые согреют этой осенью: рецепты, о которых вы даже не догадывались
Эти горячие напитки легко приготовить дома из доступных ингредиентов. Они обязательно согреют в холодные дни.
Осень – время, когда хочется закутаться в плед, смотреть любимый фильм и держать в руках что-то горячее и ароматное. Именно напитки создают атмосферу уюта и добавляют тепло в холодные дни.
ТСН.ua подготовил пять лучших рецептов горячих напитков, которые подарят настоящее удовольствие.
Классический глинтвейн
Ингредиенты:
750 мл красного сухого вина
2 ст. л. меда или сахара
1 апельсин (нарезать кружочками)
3–4 гвоздики
1 палочка корицы
2–3 звездочки бадьяна
2–3 ломтика яблока
Приготовление:
Вино вылейте в кастрюлю. Добавить все специи, фрукты и мед. Нагревайте смесь на медленном огне 10-15 минут. Главное – не доводить до кипения.
Подавайте глинтвейн горячим в стаканах или кружках.
Какао
Ингредиенты:
500 мл молока
3 ст. л. какао-порошка
2 ст. л. сахара
щепотка ванили
взбитые сливки (для подачи)
Приготовление:
Смешайте какао с сахаром и хорошо перемешайте. Добавьте несколько ложек молока, чтобы сделать густую пасту. Влить остальное молоко, хорошо перемешать и нагреть. Подавать со сливками и тертым шоколадом.
Чай из облепихи
Ингредиенты:
100 г свежей или замороженной облепихи
1–2 ст. л. меда
500 мл горячей воды (не кипящей!)
2 ломтика лимона
2 ломтика апельсина
небольшой кусочек имбиря
Приготовление:
В блендере перебейте облепиху. Процедите смесь через сито, чтобы отделить кожуру и семена от мякоти. Залейте горячей водой, добавьте лимон, апельсин и имбирь.
Дайте напитку настояться около 5 минут, подсластите медом.
Латте с корицей и специями
Ингредиенты:
200 мл крепкого кофе (эспрессо или американо)
200 мл молока
1/2 ч. л. корицы
щепотка мускатного ореха
1 ст. л. сахара или сиропа
Приготовление:
Нагрейте молоко и взбейте блендером или венчиком. К кофе добавить специи и сахар, хорошо размешав. Затем влейте молочную пену.
Украсьте палочкой корицы.
Горячий шоколад
Ингредиенты:
200 мл молока
100 г черного шоколада (70%)
1 ст. л. сахара (по желанию)
щепотка красного перца
щепотка корицы
Приготовление:
Вскипятите молоко. Затем растопите шоколад и добавьте специи. Перемешайте до однородности.
Подавайте напиток в толстых чашечках.
