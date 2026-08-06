5 интересных украинских слов, которые были запрещены советской властью, но они вернулись

Какие украинские слова были запрещены / © Фото из открытых источников

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Украинский язык пережил немало сложных периодов. Одним из самых трудных стало время советской власти, когда борьба с украинской культурой происходила не только через запрет книг или преследование писателей, но и через постепенное вытеснение удельных украинских слов. Многие языковые нормы искусственно меняли, приближая их к русскому языку, а отдельные слова объявляли «диалектными», «устаревшими» или якобы не соответствующими литературной норме. Но сегодня многие возвращаются в активное употребление.

«Чудний»

Слово «чудний» существовало в украинском языке задолго до советских времен. В древних текстах оно означало:

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удивительный;

прекрасный;

необычный;

полный чудес.

После русификации его начали воспринимать только в смысле — «чудаковатый» или «смешной». Поэтому украинское первоначальное значение почти исчезло. Сегодня языковеды советуют не бояться использовать слово «чудний» именно в его удельном украинском смысле — «удивительный», «прекрасный».

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«Летовище»

До прихода советской власти украинцы повсеместно использовали слово «летовище». Именно так называли место, где взлетают и приземляются самолеты.

После Второй мировой войны официальной стала калька «аэропорт», а слово «летовище» перестало использоваться в официальных документах.

Сейчас этот красивый украинский эквивалент активно возвращается в язык, особенно в медиа и современной литературе.

«Світлина»

Сегодня слово «світлина» кажется вполне привычным, однако в советский период гораздо чаще рекомендовали использовать слово «фотография». Удельный украинский вариант постепенно оттеснялся на второй план, хотя он существовал еще в XIX веке.

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Сейчас «світлина» является полностью нормативным словом и часто используется в украинских медиа.

«Мапа»

Многие годы официальной нормой считалось слово «карта», тогда как «мапа» почти не использовалась в учебной литературе. Хотя именно «мапа» имеет давнюю традицию в украинском языке и активно употреблялась еще до советских времен.

Сегодня оба слова нормативны, однако слово «мапа» все чаще используется в современных изданиях, туристических путеводителях и цифровых сервисах.

«Філіжанка»

Еще одно красивое украинское слово — «філіжанка». В советское время его нередко называли регионализмом или рекомендовали заменять словом «чашка». На самом же деле «філіжанка» — это традиционное название небольшой чашки для кофе или чая, давно используемой в украинском языке, особенно на западе Украины.

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Сегодня это слово полностью соответствует нормам современного украинского литературного языка.

Почему советская власть вытесняла украинские слова

После 1930-х годов языковая политика СССР была направлена на максимальное сближение украинского языка с русским. Для этого:

изымали удельные слова из словарей;

изменяли правописание;

рекомендовали кальки на русском;

не печатали отдельные украинские лексемы в учебниках;

объявляли часть слов «нежелательными» или «диалектными».

В результате многие поколения украинцев даже не знали, что существуют удельные украинские соответствия привычных заимствований.

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