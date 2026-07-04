Какой церковный праздник в Украине 5 июля

Церковный праздник 5 июля / © Unsplash

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Завтра, 5 июля, в православном календаре Матери Божьей Неустанной Помощи. Икона Матери Божьей Неустанной Помощи — одна из самых почитаемых святынь христианского мира, олицетворяющая непрерывное покровительство Богородицы за род человеческий. Ее образ известен в восточной и западной традициях и объединяет глубокую богословскую символику, духовную нежность и чувство постоянного присутствия Бога в жизни человека.

История образа достигает средневекового периода. Считается, что икона имеет византийское происхождение и была создана в духе восточно-христианской иконописной традиции, где каждый элемент имеет символическое значение.

По преданию, икона долгое время находилась в частных руках, пока не была передана в Рим, где впоследствии стала объектом особого культа. С XIX века ее официально передали редемптористам, распространившим ее почитание по всему миру.

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На иконе изображена Пресвятая Богородица с Младенцем Иисусом на руках. Малый Иисус, словно испуганный видением будущих страданий, держится за руку Матери, а архангелы изображены с инструментами Страстей Христовых.

Этот образ несет глубокую духовную идею: даже в момент страха, испытаний и неизвестности человек может обрести защиту у Божьей Матери. Именно поэтому ее называют «Неустанной Помощью» — то есть никогда не прекращающей поддерживать верующих.

В христианской традиции Матерь Божья предстает как покровительница, которая всегда слышит молитвы и приносит в мир милосердие и надежду.

Церковный праздник 5 июля — день памяти преподобного Атанасия Атонского

Будущий святой родился в X веке в Малой Азии и получил имя Авраамия. С юных лет он проявлял склонность к обучению, молитве и уединению. Образование получил в Константинополе, где впоследствии стал учеником известных духовных наставников.

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Именно в столице Византийской империи он познакомился с будущим императором Никифором Фокой, впоследствии сыгравшим важную роль в его духовной миссии.

Отказавшись от светской жизни, Авраамий принял монашество с именем Афанасий. Он стремился к глубокому уединению, молитве и духовному очищению. В конце концов, его путь привел к Святой Горе Афон — место, которое стало центром православного монашества.

Именно здесь началась новая страница его жизни, связанная с организацией монашеского сообщества.

Главным подвигом святого стало основание первого великого монастыря на Афоне — Великой Лавры. Он не только создал монастырскую общину, но и ввел четкий устав монашеской жизни, объединяющий молитву, труд и духовную дисциплину.

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Святой Афанасий стремился к гармонии между уединением и сообществом, заложив основы афонского монашества, которое сохраняется до сих пор.

Его деятельность не всегда была легкой. Атанасий сталкивался с сопротивлением части монахов, трудностями организации жизни и материальными нуждами. Однако благодаря поддержке императора и собственной твердой вере он смог утвердить свой духовный замысел.

Святая Гора стала местом, где его идеи получили полное воплощение.

Преподобный Афанасий оставил после себя не только монастырь, но и целостную духовную систему, повлиявшую на развитие православного монашества во всем мире.

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Церковный праздник в Украине 5 июля по старому календарю

По старому календарю 5 июля в Украине чествовали память мученика Евсевия, епископа Самосатского. Он твердо защищал православную веру в ходе арианских споров. Он неоднократно подвергался изгнаниям и преследованиям, но продолжал тайно управлять своей паствой. Погиб мученически от руки приверженцев ереси, став примером пастырской преданности и мужества в вере.

Приметы 5 июля

Народные приметы 5 июля / © unsplash.com

Если утром сильная роса — день будет теплым и солнечным.

Ясное звездное небо в ночь на 5 июля — к стабильной теплой погоде.

Если комаров много вечером — ближайшие дни будут теплыми и влажными.

Что завтра нельзя делать

Наши предки день не советовали тратить на бездействие и сетование на жизнь — это, по верованиям, могло «открывать двери» до недостатка и финансовых затруднений. Также избегали ремонта, работы с острыми предметами и неосторожности, чтобы не навлечь неприятностей. Все важное пытались завершить к полудню, ведь считалось, что первая половина дня наиболее сильна и благоприятна для результата.

Что можно делать завтра

В народе этот день называли Афанасьев или Лунный. Считалось, что именно в это время Луна наполняет мир особенно мягкой, благоприятной энергией, помогающей людям в делах и замыслах. Когда хозяйки пекли выпечку в форме луны и угощали ею соседей и близких. Такой обычай символизировал достаток в доме, согласие в семье и хорошие отношения между людьми.

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