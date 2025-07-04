Церковный праздник 5 июля / © Unsplash

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Завтра, 5 июля, в православном календаре день памяти святого преподобного Атанасия Атонского. Преподобный Афанасий Атонский (имя собственное — Авраамий) жил в Х веке. По традиции он родился в Каппадокии или Фессалии (точные детали неизвестны, потому что источники того времени фрагментарны). С юных лет стремился к духовной жизни и был примером аскетизма, суровой молитвы и послушания.

Он принял монашеский постриг, став монахом и получив имя Афанасий. Его духовным призванием стала уединенная жизнь в суровых условиях, полная молитвы, поста, трудового подвига и постоянной борьбы с плотскими соблазнами.

В 963 году преподобный Афанасий прибыл на Афон — святую гору, известную как центр православного монашества. Тогда Афон был мало освоен, в основном пустынным и диким. Он основал первый на Афоне монастырь — Монастырь Великой Лавры (иногда просто Лавра Атанасия), который стал основой для дальнейшего развития афонского монашества.

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Этот монастырь был построен в долине недалеко от побережья, и он сразу стал духовным центром, куда стали приходить паломники и монахи из разных стран.

Преподобный Атанасий был не только организатором монашеской жизни на Афоне, но и образцом суровой аскезы. Он известен своей молитвой, молчанием, суровым постом, трудами и боговдохновенной жизнью. Его авторитет и харизма привлекали других подвижников, что создало начало великой монастырской традиции Афона.

При жизни и после смерти Атанасия приписывают разные чудеса: исцеление больных, духовное просветление паломников, помощь в сложных обстоятельствах. Эти свидетельства укрепили его статус святого в православной церкви.

Приметы 5 июля

Народные приметы 5 июля / © unsplash.com

Услышать гром 5 июля — будет большой урожай орехов и зерна.

Много паутины — к сухому бабьему лету.

Дождь на Атанасия — будет богатый урожай хлеба.

Что завтра нельзя делать

В народе верили: 5 июля следует быть особенно аккуратным и собранным. Если в этот день лениться или терять время, можно навлечь на себя нищету и нужду. Пенять на жизнь, впадать в уныние или жаловаться на судьбу — плохой знак: говорят, как начнешь год со слез, так и проведешь его в слезах. А еще лучше отложить все дела, связанные с ножами, иглами или другим острым орудием — есть большая вероятность травмироваться.

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Что можно делать завтра

В народе была такая привычка: 5 июля пекли особую лунную форму выпечку и делились ею с близкими, соседями и знакомыми. Верили, что щедрое угощение в этот день открывает путь к изобилию, вовлекает в дом благополучие и добрые силы.