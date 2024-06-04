5 июня — какой церковный праздник, почему нужно пойти на поиски сон-травы

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 5 июня, в православном календаре день памяти святого священномученика Доротея, епископа Тирского. Доротей родился в III веке, вероятно, в городе Тир (нынешний Ливан). Он получил основательное образование и с ранних лет посвятил свою жизнь служению Богу. Известно, что он обладал глубокими знаниями как в теологии, так и в светских науках.

Доротей стал епископом Тира в начале IV века. Его служение пришлось на период правления императора Диоклетиана, известного своими жестокими преследованиями христиан. Епископ активно проповедовал христианство и укреплял веру среди своих прихожан, несмотря на опасность.

В 303 году, во время большого преследования христиан, Доротей был арестован и подвергнут пыткам за отказ отречься от своей веры. Известно, что он прошел через многочисленные пытки, но остался верен своим убеждениям.

В 305 году, после отречения Диоклетиана, преследования христиан несколько утихли и Доротей смог вернуться к своему служению. Однако, в 311 году, когда преследования возобновились при императоре Максимине Дайе, Доротей снова попал под удар. Его снова арестовали, и после жестоких пыток он был казнен.

Доротей оставил после себя большое духовное наследие. Он известен как один из первых христианских писателей, создавший "Синопсис" — возведение жизней святых и событий церковной истории. Это произведение стало важным источником для более поздних церковных историков и сыграло значительную роль в развитии христианской историографии.

Церковный праздник 5 июня — день памяти святого мученика Космы, пресвитера Армянского

Святой Косма, в мире Константин, родился в Этолии и стал величайшим проповедником христианства в XVIII веке. Он учил и вдохновлял тысячи верующих своей мудростью и благочестием. Он преодолел самые трудные испытания и привел многих к покаянию.

Подобно апостолам, Святой Косма использовал молитву и веру как свое "лекарство". Он лечил бесплатно, не делая отличий между богатыми и бедными. Его милосердие значило на душе и теле больных. Святой Косма стал возвещать Святое Евангелие в разных местах, включая Албанию, где христианское благочестие было почти утрачено. Его проповедь, исполненная благодати Святого Духа, приносила большую духовную пользу.

Завершил свое апостольское служение он мученической смертью в 1779 году. Его тело было брошено в реку, а через несколько дней найдено и похоронено в Ардеузском монастыре Введения в храм Пресвятой Богородицы.

Приметы 5 июня

Народные приметы 5 июня / Фото: Unsplash

Теплый и ясный день – к большому урожаю.

Утром туман – в лесах будет много грибов.

Сильная роса – ждите дождя.

Что завтра нельзя делать

После заката запрещалось выходить на улицу. Наши предки верили, что это доставит несчастья и болезни. Также нельзя подходить и знакомиться с новыми людьми – они накличут беду.

Что можно делать завтра

Издавна верили, что с 5 июня начинается период коротких ночей. Крестьяне шли в лес на поиски травы. Верили, если найти этот цветок, то можно носить его на груди как оберег от нечистой силы.

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