Церковный праздник 5 июня / © Фото из открытых источников

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Завтра, 5 июня, в православном календаре день памяти святого священномученика Доротея, епископа Тирского. Он родился около 255 года в Финикии или Сирии, однако некоторые источники указывают на Тир. О его молодых годах почти ничего не известно, однако он получил прекрасное образование, знал философию, греческий язык, риторику и Священное Писание.

Когда императором был Константин Великий, Доротея был поставлен епископом Тирским. Он принимал участие в I Вселенском Соборе в Никее, защищая православную веру от арианства. Также он написал много рассказов о жизни апостолов.

Во времена императора Диоклетиана он подвергся преследованиям. Его схватили, пытали, но Доротей не отрекся от своей веры. Позже его выгнали из родного города и он долгое время скитался. При императоре Юлиане Отступнике, который пытался вернуть язычество, был сослан в Болгарию, но не переставал проповедовать Евангелие. Умер в возрасте более 107 лет, в 362 или 263 году.

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Приметы 5 июня

Народные приметы 5 июня / © unsplash.com

Ясная и тихая погода — к теплому и сухому лету.

Утром радуга — ждите дождя.

Громко квакают лягушки — придет потепление.

Что завтра нельзя делать

Наши предки верили, что в этот день нельзя никому пересказывать свои сны, особенно страшные, потому что этим вы навлечете на себя беду. Также опасно поднимать найденные вещи, деньги — вам придет болезнь.

Что можно делать завтра

Это удачный день для домашних дел, поэтому наведите порядок в доме, постирайте вещи, поработайте в огороде. Особенно хорошо высаживать огурцы в открытый грунт — дадут большой урожай.