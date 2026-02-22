5 картин, которые нельзя вешать дома: народные приметы о болезнях и неудачах

5 картин, которые лучше не держать в доме / © unsplash.com

Атмосфера дома зависит не только от живущих в нем людей, но и от предметов интерьера. По народным верованиям некоторые картины и изображения способны влиять на настроение, самочувствие и даже ход событий в жизни хозяев. Особо осторожно советуют выбирать полотна, фото или рисунки, связанные с тревожными или мрачными сюжетами.

Об этом пишет radiotrek.

1. Мутная вода — символ застоя

Изображение болот, заросших прудов или озер без движения воды в народе ассоциируют с застоем по делам. Считается, что такая картина может тормозить развитие, снижать жизненную энергию и создавать ощущение апатии.

Река или водопад с четким движением воды символизируют обновление и прилив сил — особенно если вода «прибывает», а не вытекает.

2. Надписи и символы с непонятным смыслом

Если на холсте есть иероглифы, латинские изречения или другие знаки, значение которых вам неизвестно, лучше воздержаться от такого декора. По поверьям, слова и символы обладают собственной энергетикой. И если содержание остается загадкой, сложно предположить, какой посыл они несут.

Помпеи — уникальный археологический музей-заповедник, однако лучше не украшать подобными изображениями дома / © pixabay.com

3. Руины и разрушенные здания

Картины с изображением заброшенных крепостей, треснувших стен или заброшенных домов могут создавать атмосферу упадка. В народе верят: постоянное созерцание руин способно программировать на потери, неудачи или разочарование.

Художественную ценность таких работ лучше оставить галереям и музеям, а для дома выбирать более жизнеутверждающие сюжеты.

Картины, фото, рисунки агрессивных животных в доме могут усиливать напряжение / © Unsplash

4. Страдания, агрессия и слезы

Плакаты, сцены болезни, насилия или агрессивные животные — все это, по приметам, может усиливать напряжение в доме. Такие образы ассоциируются с тревогой, бессилием и страхом.

Особенно не советуют размещать подобные картины в спальнях или в детских комнатах, ведь они влияют на эмоциональное состояние.

5. Увядшие цветы и образы умерших

Согласно поверьям, изображения засохших деревьев, поломанных веток или увядших цветов имеют «некротический» подтекст. Так же не рекомендуют держать на видном месте портреты усопших родственников — их советуют хранить в семейных альбомах.

Считается, что дом должен быть наполнен символами жизни, движения и света. Именно такие образы создают чувство уюта и гармонии.

