- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 240
- Время на прочтение
- 2 мин
5 картин, которые нельзя вешать дома: народные приметы о болезнях и неудачах
Плакаты, увядшие цветы и необъяснимые символы могут негативно влиять на самочувствие и атмосферу в доме.
Атмосфера дома зависит не только от живущих в нем людей, но и от предметов интерьера. По народным верованиям некоторые картины и изображения способны влиять на настроение, самочувствие и даже ход событий в жизни хозяев. Особо осторожно советуют выбирать полотна, фото или рисунки, связанные с тревожными или мрачными сюжетами.
Об этом пишет radiotrek.
1. Мутная вода — символ застоя
Изображение болот, заросших прудов или озер без движения воды в народе ассоциируют с застоем по делам. Считается, что такая картина может тормозить развитие, снижать жизненную энергию и создавать ощущение апатии.
Река или водопад с четким движением воды символизируют обновление и прилив сил — особенно если вода «прибывает», а не вытекает.
2. Надписи и символы с непонятным смыслом
Если на холсте есть иероглифы, латинские изречения или другие знаки, значение которых вам неизвестно, лучше воздержаться от такого декора. По поверьям, слова и символы обладают собственной энергетикой. И если содержание остается загадкой, сложно предположить, какой посыл они несут.
3. Руины и разрушенные здания
Картины с изображением заброшенных крепостей, треснувших стен или заброшенных домов могут создавать атмосферу упадка. В народе верят: постоянное созерцание руин способно программировать на потери, неудачи или разочарование.
Художественную ценность таких работ лучше оставить галереям и музеям, а для дома выбирать более жизнеутверждающие сюжеты.
4. Страдания, агрессия и слезы
Плакаты, сцены болезни, насилия или агрессивные животные — все это, по приметам, может усиливать напряжение в доме. Такие образы ассоциируются с тревогой, бессилием и страхом.
Особенно не советуют размещать подобные картины в спальнях или в детских комнатах, ведь они влияют на эмоциональное состояние.
5. Увядшие цветы и образы умерших
Согласно поверьям, изображения засохших деревьев, поломанных веток или увядших цветов имеют «некротический» подтекст. Так же не рекомендуют держать на видном месте портреты усопших родственников — их советуют хранить в семейных альбомах.
Считается, что дом должен быть наполнен символами жизни, движения и света. Именно такие образы создают чувство уюта и гармонии.
Считается, что дом должен быть наполнен символами жизни, движения и света. Именно такие образы создают чувство уюта и гармонии.