5 китайских новогодних традиций, которые принесут счастье и богатство в дом в год Дракона 2024

В Китае тщательно соблюдают все новогодние традиции, чтобы привлечь в свой дом счастье, богатство и успех на следующие двенадцать месяцев. Почему бы и нам не позаимствовать несколько эффективных способов привлечения счастья на следующий 2024 год? Рассказываем, что нужно делать, чтобы круглый год в доме царили достаток, благополучие и успех.

Что нужно сделать до Нового года, чтобы привлечь счастье и богатство

Чистота. Нужно обязательно за неделю до новогодних праздников сделать генеральную уборку, чтобы задобрить хозяина года – Дракона. Считается, что благополучие и удача обойдут стороной те дома, где будет царить беспорядок.

Нужно обязательно за неделю до новогодних праздников сделать генеральную уборку, чтобы задобрить хозяина года – Дракона. Считается, что благополучие и удача обойдут стороной те дома, где будет царить беспорядок. Живые цветы. Китайцы украшают дома не только фонариками и гирляндами. Они считают, что в доме обязательно должны быть в новогоднюю ночь живые цветы. Ведь согласно верованиям цветы приносят в дом счастье и здоровье. Если нет возможности или времени приобрести живые цветы, пригодятся комнатные растения.

Китайцы украшают дома не только фонариками и гирляндами. Они считают, что в доме обязательно должны быть в новогоднюю ночь живые цветы. Ведь согласно верованиям цветы приносят в дом счастье и здоровье. Если нет возможности или времени приобрести живые цветы, пригодятся комнатные растения. Красный цвет. Обязательно в украшениях дома должен быть красный цвет. Это могут быть красные елочные шары, гирлянды, свечи, фонарики и т.д. Красный цвет символизирует удачу, дает силы для исполнения заветных мечтаний и заряжает энергией.

Обязательно в украшениях дома должен быть красный цвет. Это могут быть красные елочные шары, гирлянды, свечи, фонарики и т.д. Красный цвет символизирует удачу, дает силы для исполнения заветных мечтаний и заряжает энергией. Парность. Надо постараться, чтобы во всем было соблюдено четность: парное количество шаров на елке, парное количество вещей в подарках. Парные числа согласно китайскому верованию означают бесконечное богатство и согласие.

Надо постараться, чтобы во всем было соблюдено четность: парное количество шаров на елке, парное количество вещей в подарках. Парные числа согласно китайскому верованию означают бесконечное богатство и согласие. Разнообразие блюд. Новогодний стол в Китае так же важен, как у нас в Украине. Поэтому стоит поставить на стол как можно больше блюд, тогда год будет богатым, продуктивным и успешным. Считается, что разные овощи и фрукты, красное мясо, пельмени, курица и утка привлекают изобилие и счастье в дом.

Читайте также:

Какие вкусности нужно поставить на новогодний стол, чтобы привлечь богатство в год Дракона 2024

Как загадать желание на Новый год 2024, чтобы точно сбылось: 6 проверенных способов

Что подарить мужчине на Новый год 2024: любимый будет в восторге