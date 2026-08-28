Как отчистить унитаз: народные методы / © Фото из открытых источников

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Желтый налет, ржавые потеки и жесткий мочевой камень — проблема, с которой обычный гель для уборки часто не справляется. Особенно это заметно на старой сантехнике, где отложения накапливались годами. Однако есть простое и недорогое средство, которое может помочь размягчить минеральный налет без использования агрессивной бытовой химии — обычная лимонная кислота. Именно этот продукт работает против многих минеральных отложений, которые образуются из-за жесткой воды. Лимонную кислоту используют также для удаления водяного камня, желтых пятен и части ржавых следов.

Пять ложек — и налет начнет отходить

Для заметного результата важно, чтобы средство не сразу растворилось в большом количестве воды. Сначала лучше максимально снизить уровень воды в чаше унитаза — например, перекрыть подачу воды и смыть бачок.

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После этого на загрязненные участки насыпают пять столовых ложек лимонной кислоты. Если налет расположен выше уровня воды, порошок можно смочить немного теплой водой, чтобы образовалась густая кашица и лучше держалась на поверхности.

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Средство следует оставить как минимум на несколько часов. Если отложения старые и толстые, можно оставить на ночь. После этого достаточно пройтись щеткой и смыть воду. Лимонная кислота помогает размягчать минеральные отложения, поэтому старый налет после замачивания часто удаляется гораздо легче.

Как усилить эффект без агрессивной химии

Если после первой очистки остался твердый камень, процедуру можно повторить. Для очень стойких отложений иногда требуется механическая очистка. Одним из вариантов может быть специальный пемзовый камень, но использовать его нужно только мокрым и очень аккуратно, чтобы не повредить поверхность сантехники.

Важно помнить, что лимонную кислоту нельзя смешивать с отбеливателями и хлорсодержащими средствами. Перед очисткой также следует смыть остатки других химических средств.

Для профилактики достаточно периодически использовать небольшое количество лимонной кислоты и не ждать, пока налет превратится в толстый камень. Такой простой лайфхак поможет дольше поддерживать унитаз чистым, а генеральная уборка станет гораздо легче.

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