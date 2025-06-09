Как избавиться от извести и ржавчины с унитаза / © Фото из открытых источников

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Рассказываем, чем отчистить даже очень старый унитаз, чтобы сиял безупречной чистотой.

Как избавиться от известкового налета и желтизны с унитаза

Чтобы приготовить чудо-смесь для чистки унитаза, вам понадобится четыре простых ингредиента:

2 столовые ложки пищевой соды;

1 столовая ложка обыкновенной соли;

1 столовая ложка любой зубной пасты;

1 столовая ложка моющего средства.

Способ приготовления и применения. Смешайте все составляющие до образования пастообразной смеси. Затем нанесите средство на загрязненные участки унитаза или раковины. Уделите особое внимание тем местам, где видны желтые пятна или известковый налет. Оставьте на 1-2 часа, чтобы смесь отработала. Затем хорошо потрите ершиком или жесткой губкой и смойте водой. Результат вас приятно удивит — сантехника будет сиять безупречной чистотой. К тому же, средство не только очищает, но и дезинфицирует поверхности, оставляя после себя приятный запах и блеск.

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Эту пасту можно также применять для чистки:

ванны;

душевой кабины;

смесителей;

плитки и швов.

Как избавиться даже от устаревшей ржавчины с унитаза

Этот простой метод поможет избавиться от ржавчины, когда уже ничего не помогает.

Надо взять столовый белый уксус 9% и ненужное старое полотенце.

Смочите полотенце уксусом, приложите к ржавому участку, например, в области вокруг слива или под ободком унитаза, оставьте на 3 часа или даже на ночь.

Уксус разъест старую ржавчину и налет.

Затем просто снимите полотенце, потрите ершиком, где это необходимо, и смойте водой несколько раз.

Какие еще три проверенных метода, чтобы избавиться от ржавчины и извести на сантехнике

Лимонная кислота и сода. Чтобы приготовить чистящее средство для ванны или унитаза, смешайте столовую ложку лимонной кислоты со столовой ложкой соды. Нанесите смесь на проблемные места и сбрызните водой из пульверизатора. Оставьте средство отрабатывать на час, затем протрите и смойте водой. Известковый налет исчезнет, как будто и не было.

Перекись водорода и сода. Перекись водорода отлично справится с желтизной на сантехнике и продезинфицирует поверхности. Сделайте кашицу из соды и перекиси, нанесите на пятна и оставьте на час. После того, как паста отработает, смойте ее водой. Результат вас приятно удивит — от желтизны не останется и следа. Даже старый унитаз будет сиять безупречной белизной.

Газировка (Coca-Cola). Да, обычная кола содержит фосфорную кислоту, которая способна разъедать ржавчину. Залейте в унитаз пол литра напитка, оставьте на ночь, а с утра просто пройдитесь ершиком по поверхности. Таким образом можно избавиться даже от устаревшей ржавчины и извести с поверхности сантехники.