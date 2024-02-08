5 лучших гибридных сортов огурцов: вкусные, устойчивые к болезням, дают самый высокий урожай

Чтобы собрать большой урожай овощей, нужно хорошо подготовиться и поработать. Это касается также огурцов. Сначала нужно выбрать хороший сорт, который был бы устойчив к разным болезням, перепадам температур и хорошо родил. И такие сорта уже есть, селекционеры давно вывели гибриды, обладающие хорошим вкусом, отличной стойкостью и высокой урожайностью. Рассказываем, на какие пять сортов огурцов следует обратить внимание, чтобы получить большой урожай.

Какие огурцы лучше – гибридные или сортовые обычные

Опытные огородники все же рекомендуют выращивать гибридные сорта, особенно тем, кто имеет небольшой опыт в этом деле. Так как гибриды устойчивы к разным заболеваниям, стабильно дают много плодов, не боятся неблагоприятных погодных условий и имеют отличные вкусовые качества.

Но гибриды выращиваются только из первого поколения – F1. Если вы хотите собрать семена из своих огурцов, то лучше выбирать сортовые. Так как в следующем поколении – F2, растение уже не обладает такими качественными свойствами.

Какие гибриды огурцов самые вкусные и обладают высокой урожайностью

В настоящее время существует огромное количество гибридных и сортовых огурцов, но есть 5 лучших по своим вкусовым свойствам и сверхвысокой урожайности.

Миранда. Это ранний гибрид, занимающий первое место по своей урожайности. Огурцы обладают высокой устойчивостью к заболеваниям, в частности, мучнистой росе, не боятся резких температурных перепадов. Сами огурчики ярко-зеленого цвета, хрустящие, имеют длину до 12 сантиметров, очень сочные.

Это ранний гибрид, занимающий первое место по своей урожайности. Огурцы обладают высокой устойчивостью к заболеваниям, в частности, мучнистой росе, не боятся резких температурных перепадов. Сами огурчики ярко-зеленого цвета, хрустящие, имеют длину до 12 сантиметров, очень сочные. Лангино. Это ранний гибридный сорт огурцов с максимально высокой урожайностью. Сами огурцы удлиненные, темно-зеленого цвета, очень вкусные и хрустящие. Этот гибрид отличается своей стойкостью к болезням и длительным плодоношениям.

Это ранний гибридный сорт огурцов с максимально высокой урожайностью. Сами огурцы удлиненные, темно-зеленого цвета, очень вкусные и хрустящие. Этот гибрид отличается своей стойкостью к болезням и длительным плодоношениям. Зозуля – самый известный гибрид, который любят все украинские огородники. Огурцы среднеспелые, высокоурожайные, имеют отличный вкус и светло-зеленый цвет. Плоды этого сорта подходят для употребления в сыром виде, сочные и вкусные, но их не используют для засолки и маринования.

– самый известный гибрид, который любят все украинские огородники. Огурцы среднеспелые, высокоурожайные, имеют отличный вкус и светло-зеленый цвет. Плоды этого сорта подходят для употребления в сыром виде, сочные и вкусные, но их не используют для засолки и маринования. Кибрия. Эти огурцы обладают высокой урожайностью, упругие, хрустящие сочные и без горечи. Потому идеальны для консервации. Гибрид подходит для выращивания в теплице и открытом грунте, не боится болезней.

Эти огурцы обладают высокой урожайностью, упругие, хрустящие сочные и без горечи. Потому идеальны для консервации. Гибрид подходит для выращивания в теплице и открытом грунте, не боится болезней. Гектор. Раннеспелый гибрид, опыляемый пчелами. Имеет упругие темные плоды с пузырьками и шипами. Огурцы имеют отличный вкус, тонкую кожуру, сочные, без горечи. Плоды подходят как для консервации, так и для сырого употребления.

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