5 лучших сортов яблок для украинского сада: хорошо родят и долго хранятся

Если выбрать правильный сорт яблок, вы будете получать не только хороший урожай, но и не знать хлопот с болезнями и вредителями, постоянно атакующими плодовые деревья.
Рассказываем, какие сорта яблок наиболее подходят для украинских садов, устойчивы к болезням и дают богатый урожай.
Какие сорта яблок имеют высокую урожайность, хорошо сохраняются и устойчивы к болезням
- "Голден Делишес". Это один из самых популярных сортов яблок и вот почему. Они не только вкусны, но и имеют высокую урожайность и хорошо сохраняются. Садоводы любят этот сорт, потому что он устойчив к болезням и вредителям, яблони не нуждаются в особом уходе, а плоды хранятся в погребе до весны.
- "Пенова" – зимние яблоки, очень сочные, сладкие и вкусные. Преимуществом этого сорта является то, что первые яблоки произрастают уже на второй год после высадки дерева. "Пенова" обладает стойкостью к болезням, растет даже на бедной почве, не боится резких перепадов температур. Этот сорт садоводы любят за то, что яблони обильно родят и неприхотливы в уходе.
- "Симиренко". Этот сорт выведен еще в средине ХХ века, однако он не потерял своей популярности до сих пор. А все потому, что зеленые зимние яблоки хорошо сохраняются и со временем становятся вкуснее. Яблони хорошо родят, не прихотливы в уходе, плоды сочные и очень ароматные. Селекционеры на сегодня вывели еще много разновидностей этого сорта, обогатив вкус и аромат плодов. Яблони хорошо переносят неблагоприятные климатические условия, однако уязвимы к мучнистой росе, поэтому нужно своевременно делать профилактику от этой болезни.
- "Гала". Этот осенний Новозеландский сорт полюбился украинским садоводам, потому что неприхотлив в уходе и хорошо плодоносит. Яблоки вырастают среднего размера, имеют красную окраску с желтыми полосами, сочные и сладкие. Этот сорт не боится мучнистой росы и парши, дает стабильно высокий урожай.
- "Ред Принц" – зимний сорт яблок, плоды имеют достаточно большой размер и насыщенный красный цвет. Сорт высокоурожайный, вкусные и сочные яблоки, имеют легкую кислинку. В погребе будут храниться четыре месяца. Однако этот сорт обладает слабым иммунитетом к мучнистой росе, поэтому деревья нужно регулярно обрабатывать, чтобы защитить от болезни.
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