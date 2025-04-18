5 самых лучших высокоурожайных сортов помидоров: сладкие, мясистые и устойчивые к болезням

У каждого хозяина есть на огороде грядка с помидорами. Чтобы овощи выросли крупными, мясистыми и сладкими, профессиональные агрономы рекомендуют обратить внимание на эти пять сортов. Эти помидоры не только высокоурожайные и вкусные, но и раннеспелые, поэтому плодами можно будет смаковать уже в начале июля.

Бычье сердце. Этот сорт считается одним из самых сладких. Помидоры растут крупными, весом от 300 до 500 граммов. Плоды этого сорта не только крупные, но и чрезвычайно сочные. Сорт отличается высокой урожайностью, хорошо растет на бедной почве, неприхотлив в уходе, но боится резких перепадов температуры.

Зинуля. Это раннеспелый сорт. Плоды имеют розовый цвет, на одном кусте их вырастает много, поэтому будет стабильно высокий урожай. Эти помидоры не боятся заморозков, засухи, вредителей и болезней. Сорт ценится за качественные вкусовые свойства, помидоры очень сладкие и сочные. Первый урожай можно будет собирать в конце июня.

Медовый спас — это среднеспелые помидоры желтого цвета. Плоды большого размера, очень сладкие, мясистые и сочные, с легким карамельным привкусом. Сорт не боится болезней и вредителей, неприхотлив в уходе. С одного куста можно собрать до пяти килограммов помидоров. Культура растет невысокой, но ее лучше подвязать, чтобы не поломалась под тяжестью плодов.

Монгольский карлик. Это также один из ранних сортов. Помидоры не требуют особого ухода, их не надо подвязывать и пасынковать. Сама культура довольно раскидистая, поэтому рассаду лучше сажать на достаточном расстоянии друг от друга, чтобы кусты могли свободно расти и развиваться. Плоды вырастают крупными, мясистыми и очень сладкими. С одного куста можно собрать до 4 кг помидоров.