5 марта — какой церковный праздник, почему нужно много работать и нельзя лениться

Завтра, 5 марта, в православном календаре день памяти священномученика Конона Мандонского. Священномученик Конон Мандонский (также известный как Конон Городник) является покровителем и защитником огородников, посевов и урожая.

Конон родился в деревне Выдана, Вифиния. Он занимался огородничеством и был богобоязненным, добрым и незлобивым человеком. Конон пострадал за христианскую веру во время правления императора Декия. На суде он твердо исповедовал свою веру. Мученику вбили в ноги гвозди, а потом гнали перед колесницей, пока он не упал от изнеможения.

Приметы 5 марта

Народные приметы 5 марта / Фото: Pexels

Ясная погода указывает на теплое лето.

Снежит – будет большой урожай.

Сильный ветер – ждите заморозков.

Что завтра нельзя делать

В этот день у наших предков был запрет на то, чтобы идти ужинать в гости или звать гостей к себе домой. Верили, что вечер нужно провести в кругу семьи. Также запрещалось лениться, потому что человека будут ждать тяжелые испытания и проблемы.

Что можно делать завтра

Наши предки называли день Кононом Городником, потому что именно в этот период начинали готовиться к посеву разных культур. В первую очередь, замачивали в воде семена овощей, а также копали грядки. В народе говорили: "Хотя бы в день Конона Городника была бы даже зима, начинай пахать огород. Ты только начни в этот день — непременно огород будет хороший, и овощей будет много". Очень важно было много работать, потому что верили, что тогда Конон подарит удачу во всех делах.

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