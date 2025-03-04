5 марта — какой церковный праздник, почему очень важно в этот день начать огородные работы

Что завтра за церковный праздник празднуют в Украине по новому календарю и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 5 марта, в православном календаре день памяти святого мученика Конона. Святой Конон родился в городе Видея, что в области Исаврия (современная территория Турции). Его родители были язычниками, но сам он с детства получил особое духовное просветление — по преданию, архангел Михаил открыл ему истину христианства и обратил к вере.

Конон жил в простоте и праведности, избегая греха и молясь Богу. Его родители заставили его жениться, однако он убедил жену жить в чистоте, как брат и сестра, посвятив себя служению Господу. Впоследствии он обратил в христианство и своих родителей.

Во времена императора Декия (249–251) начались жестокие гонения на христиан. Конон открыто исповедовал свою веру, за что был схвачен и поставлен перед судом правителя Магнуса. Его заставляли отречься от Христа и принести жертву идолам, но он решительно отказался.

За это мученика подвергли жестоким пыткам: били, пробили ему ноги гвоздями и заставили бежать перед колесницей. Истощенный, но непоколебимый духом, он пал на землю, молясь Богу, и отдал Ему душу свою. Святой Конон Исаврийский скончался около 250 года. Его память почитается 5 марта (по новому стилю).

Приметы 5 марта

Народные приметы 5 марта / Фото: Unsplash

Если утренний иней – следует ожидать поздней весны.

Если ветер сильный, весна будет холодной и дождливой.

Если день теплый и солнечный, то лето будет урожайным.

Что завтра нельзя делать

Этот день считался очень важным для будущего урожая, поэтому лень могла навлечь бедность и неурожай. Люди верили, что ругательство в этот день может принести беду на весь год, а ссоры привести к неудачам в хозяйстве. Считалось, что вместе с заемным можно отдать свое благополучие и урожай.

Что можно делать завтра

В народе говорили: "На Конона огороды начинай". В этот день крестьяне выходили в поле или на огород, чтобы хотя бы чуть-чуть покопать землю или положить первые семена в почву. Это считалось хорошей приметой для будущего урожая. Чтобы защититься от нечистой силы, люди окуривали свои дома травами, преимущественно полынью или тимьяном. Это должно было отгонять злых духов и приносить благополучие.

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