- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 83
- Время на прочтение
- 2 мин
5 марта — какой церковный праздник, о чем молятся к святому в этот день
Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.
Завтра, 5 марта, в православном календаре день памяти святого мученика Конона. Конон родился в городе Наине (современная Турция, Финикия или Киликия). Его семья была христианской. Известно, что с детства он стремился к духовной жизни, проявлял доброту, кротость и сострадание к бедным.
Во время одного из периодов римских преследований христиан Конон отказался поклониться идолам и приносить жертвы языческим богам. За это его схватили и подвергли жестоким пыткам.
Согласно житиям, святого долго пытали, но он оставался непоколебимым в вере. Одним из самых распространенных мотивов является то, что он не испугался даже смертельных пыток, и его спокойная преданность Христу вдохновила многих.
В разных источниках указаны разные способы смертной казни: одни говорят, что его обезглавили, другие — что его сожгли.
Приметы 5 марта
Ясный, морозный день — на раннюю и теплую весну.
Южный ветер — быстрое потепление.
Ласточки прилетели или журавли вернулись — весна будет теплой.
Что завтра нельзя делать
5 марта не стоит бездельничать: святой Конон отличался трудолюбием, поэтому и нам следует последовать его примеру. Хорошо уделить внимание работе на земле, но следует отложить грабли и вилы — это народное предостережение, чтобы летом град не повредил овощи и сад.
Что можно делать завтра
В этот день принято обращаться к святому мученику Конону с молитвой и просьбой покровительства перед Богом. Конона Мандонского уважают как защитника посевов, урожая и всех, кто работает на огороде или в саду. Ему молятся о щедром урожае и о том, чтобы святой труд не был разрушен стихией или вредителями.