5 марта — какой церковный праздник, о чем молятся к святому в этот день

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Церковный праздник 5 марта

Церковный праздник 5 марта / © Pixabay

Завтра, 5 марта, в православном календаре день памяти святого мученика Конона. Конон родился в городе Наине (современная Турция, Финикия или Киликия). Его семья была христианской. Известно, что с детства он стремился к духовной жизни, проявлял доброту, кротость и сострадание к бедным.

Во время одного из периодов римских преследований христиан Конон отказался поклониться идолам и приносить жертвы языческим богам. За это его схватили и подвергли жестоким пыткам.

Согласно житиям, святого долго пытали, но он оставался непоколебимым в вере. Одним из самых распространенных мотивов является то, что он не испугался даже смертельных пыток, и его спокойная преданность Христу вдохновила многих.

В разных источниках указаны разные способы смертной казни: одни говорят, что его обезглавили, другие — что его сожгли.

Приметы 5 марта

Народные приметы 5 марта / © pexels.com

  • Ясный, морозный день — на раннюю и теплую весну.

  • Южный ветер — быстрое потепление.

  • Ласточки прилетели или журавли вернулись — весна будет теплой.

Что завтра нельзя делать

5 марта не стоит бездельничать: святой Конон отличался трудолюбием, поэтому и нам следует последовать его примеру. Хорошо уделить внимание работе на земле, но следует отложить грабли и вилы — это народное предостережение, чтобы летом град не повредил овощи и сад.

Что можно делать завтра

В этот день принято обращаться к святому мученику Конону с молитвой и просьбой покровительства перед Богом. Конона Мандонского уважают как защитника посевов, урожая и всех, кто работает на огороде или в саду. Ему молятся о щедром урожае и о том, чтобы святой труд не был разрушен стихией или вредителями.

