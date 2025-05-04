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5 мая — какой церковный праздник, почему беременным женщинам в этот день запрещается стричь волосы и ногти
Что завтра за церковный праздник празднуют в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.
Завтра, 5 мая, в православном календаре день памяти святой мученицы Ирины. Она родилась в благородной семье в Магнесии (территория современной Турции), во времена, когда христиане подвергались жестоким преследованиям из-за языческого правления Рима.
Несмотря на языческое окружение, святая Ирина приняла христианство и стала известна своим благочестивым поведением. Она активно проповедовала веру во Христа, набирая все большее число последователей. Когда начались гонения на христиан, ее арестовали. Имея возможность отказаться от своей веры и сохранить жизнь, она не подчинилась и не отступила от своего выбора. За свое твердое свидетельство веры Ирину подвергли жестоким пыткам и в конце концов казнили, отрубив голову.
Ее мученическая смерть стала ярким примером мужества и непоколебимой веры.
Приметы 5 мая
Сильный ветер на этот день — к бурям и непогоде в ближайшие недели.
Наши предки заметили, если в этот день мороз, то весна будет холодной.
Теплая и солнечная погода на 5 мая — к хорошему урожаю хлеба и фруктов в этом году.
Что завтра нельзя делать
В этот день не следует заниматься рыбалкой, поскольку в мае рыба откладывает икру, и рыбак может нарушить естественный процесс нереста. Не стоит идти в лес, ведь в мае у животных рождается потомство, и самки могут проявлять агрессию, защищая своих детенышей. Согласно древним народным верованиям, беременным женщинам не рекомендуется стричь волосы и ногти 5 мая, потому что можно навредить плоду.
Что можно делать завтра
Этот день считается благоприятным для сбора целебных трав. К этому времени уже расцветают мать-и-мачеха, медуница, ромашка лекарственная и барвинок.