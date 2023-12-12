5 моделей верхней одежды, которая визуально укорачивает ноги: не стоит такую покупать

Эти куртки будут делать из фигуры квадрат и зрительно укорачивать ваш рост, поэтому лучше заменить их на другие модели.

Если неправильно подобрана одежда, то уже ее красота и качество не имеют никакого значения. Она не будет подходить и визуально искажать даже самый дорогой и модный образ. Особенно сложно подобрать верхнюю одежду миниатюрным девушкам, поскольку она преимущественно объемна, да и для пышных форм нужно правильно подбирать модель, чтобы не укоротить себе рост. Рассказываем, какую верхнюю одежду не стоит покупать, чтобы она визуально не укорачивала ноги своей обладательницы.

Раньше мы писали о пяти признаках того, что ваш пуховик устарел и чем лучше его заменить.

Длинный объемный пуховик

Какая верхняя одежда визуально укорачивает ноги / Фото: pixabay.com

Такой пуховик больше напоминает одеяло, а не стильную куртку. Возможно, в нем достаточно комфортно и тепло в самые сильные морозы, но он совсем не подходит для девушек низкого роста, поскольку визуально обрезает ноги и делает из фигуры квадрат. Тогда лучше выбрать пуховик миди длины, можно с поясом, который вытянет силуэт и будет делать акцент на талии.

Шуба с длинным ворсом макси длины

Какая верхняя одежда визуально укорачивает ноги / Фото: pixabay.com

Такие шубы довольно красиво смотрятся на тех, у кого рост выше 175 см, всем остальным такую вещь не стоит брать. Лучше выбрать альтернативные варианты с длиной миди, которая будет вытягивать образ. Иначе придется мириться с тем, что ноги будут выглядеть короче, а фигура наберет лишний объем. Заменить такую шубу можно моделью из экомеха с гладким медным ворсом миди длины.

Куртка с массивным принтом

Какая верхняя одежда визуально укорачивает ноги / Фото: pixabay.com

Верхняя одежда с большими принтами – не очень удачный выбор. Уже давно вышли из трендов рисунки в виде крупного гороха, флористика, клетка или стиль «логомания». Поскольку такие куртки достаточно сложно дополнить аксессуарами, чтобы они выглядели стильно и органично. Кроме того, такая одежда делает фигуру значительно больше.

Куртка с меховым воротником

Какая верхняя одежда визуально укорачивает ноги / Фото: pixabay.com

Многие представительницы прекрасного пола всех возрастов любят большие меховые воротники на куртках или пальто. И это не удивительно, поскольку он не только красивый, но и очень теплый, хорошо греет в морозную погоду. Но в этом сезоне с ним нужно распрощаться, поскольку он не только вышел из моды, но еще укорачивает ноги и придает лишние килограммы фигуре.

Неоновая куртка

Какая верхняя одежда визуально укорачивает ноги

Пуховики из блестящих неоновых материалов еще несколько лет назад вышли из моды. К тому же такая куртка очень увеличивает объемы тела. Потому лучше такую модель заменить на матовую куртку. Если вам хочется разнообразить свой образ и попробовать новую фактуру, можно выбрать пуховик из экокожи.

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