5 модных вещей для жары, в которых вы будете чувствовать себя свободно, уверенно и комфортно

Летняя мода 2026: стильные женские образы / © Фото из открытых источников

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Современная мода все больше ориентируется не только на внешний вид, но и на комфорт. В жаркие дни одежда должна позволять коже дышать, не ограничивать движения и не создавать ощущения чрезмерной открытости. Эксперты по стилю советуют обратить внимание на универсальные модели, которые легко сочетать между собой и адаптироваться к разным ситуациям.

Свободная рубашка — универсальная вещь на все лето

Летняя мода 2026: стильные женские образы / © Mixnews

Легкая рубашка давно перестала быть исключительно элементом офисного гардероба. Она защищает кожу от солнца, придает образу завершенности и прекрасно сочетается с базовыми вещами.

Лучше всего выбирать модели из хлопка, льна или поплина. Свободный крой и спущенное плечо обеспечивают комфорт даже в самые жаркие дни. Носить рубашку можно поверх майки, платья или купальника, создавая десятки стильных комбинаций.

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Платье-рубашка — практичное решение на каждый день

Летняя мода 2026: стильные женские образы / © Mixnews

Если хочется выглядеть женственно, но без чрезмерной открытости, платье-рубашка станет отличным выбором. Оно совмещает комфорт, элегантность и практичность.

Особо популярными остаются модели длины миди с поясом или свободным силуэтом. Такие платья одинаково уместны для работы, прогулок и отдыха.

Бермуды — золотая середина между шортами и брюками

Летняя мода 2026: стильные женские образы / © Mixnews

Бермуды являются прекрасной альтернативой коротким шортам. Они более сдержанны, но в то же время остаются легкими и удобными для летнего зноя.

Стилисты рекомендуют выбирать прямой или широкий крой длиной до колена или чуть выше. Бермуды легко сочетаются с рубашками, футболками и топами, позволяя создавать как обычные, так и элегантные образы.

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Легкие хлопчатобумажные брюки — комфорт без перегрева

Летняя мода 2026: стильные женские образы / © Mixnews

Когда джинсы становятся слишком тяжелыми для лета, на помощь приходят брюки из тонкого хлопка или льна. Они обеспечивают циркуляцию воздуха и позволяют чувствовать себя комфортно даже в жаркие дни.

Лучше всего выбирать модели прямого или широкого кроя в нейтральных цветах: молочном, бежевом, светло-сером и оливковом. Такие брюки легко комбинированы с любым верхом.

Топ с закрытыми плечами — баланс между легкостью и элегантностью

Летняя мода 2026: стильные женские образы / © Mixnews

Топы с закрытыми плечами стали одним из самых практичных трендов последних сезонов. Они обеспечивают чувство легкости, но в то же время создают более сдержанный и изысканный образ.

Лучше выбирать модели из качественного хлопка или трикотажа, которые не просвечиваются и хорошо держат форму. Такой верх гармонично сочетается с брюками, юбками и бермудами.

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