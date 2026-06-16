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5 модных вещей для жары, в которых вы будете чувствовать себя свободно, уверенно и комфортно
Какие вещи стоит добавить в летний гардероб 2026, чтобы оставаться стильной без чрезмерной открытости.
Современная мода все больше ориентируется не только на внешний вид, но и на комфорт. В жаркие дни одежда должна позволять коже дышать, не ограничивать движения и не создавать ощущения чрезмерной открытости. Эксперты по стилю советуют обратить внимание на универсальные модели, которые легко сочетать между собой и адаптироваться к разным ситуациям.
Свободная рубашка — универсальная вещь на все лето
Легкая рубашка давно перестала быть исключительно элементом офисного гардероба. Она защищает кожу от солнца, придает образу завершенности и прекрасно сочетается с базовыми вещами.
Лучше всего выбирать модели из хлопка, льна или поплина. Свободный крой и спущенное плечо обеспечивают комфорт даже в самые жаркие дни. Носить рубашку можно поверх майки, платья или купальника, создавая десятки стильных комбинаций.
Платье-рубашка — практичное решение на каждый день
Если хочется выглядеть женственно, но без чрезмерной открытости, платье-рубашка станет отличным выбором. Оно совмещает комфорт, элегантность и практичность.
Особо популярными остаются модели длины миди с поясом или свободным силуэтом. Такие платья одинаково уместны для работы, прогулок и отдыха.
Бермуды — золотая середина между шортами и брюками
Бермуды являются прекрасной альтернативой коротким шортам. Они более сдержанны, но в то же время остаются легкими и удобными для летнего зноя.
Стилисты рекомендуют выбирать прямой или широкий крой длиной до колена или чуть выше. Бермуды легко сочетаются с рубашками, футболками и топами, позволяя создавать как обычные, так и элегантные образы.
Легкие хлопчатобумажные брюки — комфорт без перегрева
Когда джинсы становятся слишком тяжелыми для лета, на помощь приходят брюки из тонкого хлопка или льна. Они обеспечивают циркуляцию воздуха и позволяют чувствовать себя комфортно даже в жаркие дни.
Лучше всего выбирать модели прямого или широкого кроя в нейтральных цветах: молочном, бежевом, светло-сером и оливковом. Такие брюки легко комбинированы с любым верхом.
Топ с закрытыми плечами — баланс между легкостью и элегантностью
Топы с закрытыми плечами стали одним из самых практичных трендов последних сезонов. Они обеспечивают чувство легкости, но в то же время создают более сдержанный и изысканный образ.
Лучше выбирать модели из качественного хлопка или трикотажа, которые не просвечиваются и хорошо держат форму. Такой верх гармонично сочетается с брюками, юбками и бермудами.